KRENUO ATP KUP: Đoković vodio Srbiju do prve pobjede

Autor: Hina

Tenisači Srbije, Španjolske, Rusije i Italije ostvarili su pobjede u prvim mečevima odigranim u utorak na drugom izdanju ATP kupa, kojem je ove godine domaćin Melbourne, a igra se u suženom formatu s 12 reprezentacija podijeljenih u četiri skupine.

Branitelj prošlogodišnjeg naslova Srbija predvođena Novakom Đokovićem svladala je Kanadu s 2-1, a nakon pojedinačnih mečeva rezultat je bio 1-1. Đoković je svladao Denisa Shapovalova sa 7-5, 7-5, a Miloš Raonić je sa 6-3, 6-4 nadigrao Dušana Lajovića. Pobjedu Srbiji donio je par Đoković – Krajinović koji je sa 7-6, 7-6 (4) bio bolji od Raonića i Shapovalova.

U skupini C su istim rezultatom Talijani nadigrali Austrijance. Matteo Berrettini je iznenadio pobjednika US Opena Dominica Thiema i svladao ga sa 6-2, 6-4. No, Dennis Novak je sa 6-3, 6-2 bio bolji od Fabija Fogninija u dvoboju drugorangiranih igrača obiju reprezentacija. Pobjedu Talijanima donio je par Berrettini – Fognini nadigravši kombinaciju Novak – Thiem sa 6-1, 6-4.

Nadal nije igrao zbog bolova

U skupinama B i D pobjednici su odlučeni već nakon pojedinačnih mečeva. Iako je Rafael Nadal bio prisiljen propustiti prvi dan natjecanja zbog bolova u leđima, Španjolci su poveli s nedostižnih 2-0 protiv Australije nakon što je Roberto Bautista Agut svladao Alexa De Minaura s 4-6, 6-4, 6-4, a Pablo Carreno-Busta bio bolji od Johna Millmana sa 6-2, 6-4.









Rusi su protiv Argentine bili još uvjerljiviji ne izgubivši ni set. Danil Medvjedev je sa 7-5, 6-3 nadigrao Diega Scvhwartzmana, a Andrej Rubljov je prepustio svega tri gema Guidu Pelli svladavši ga sa 6-1, 6-2.

U srijedu će u skupini A igrati Njemačka – Kanada, u skupini B Grčka – Australija, u skupini C Italija – Francuska te u skupini D Rusija – Japan. Italija i Rusija pobjedama mogu osigurati plasman u polufinale u koje će se probiti pobjednici skupina.