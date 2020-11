KRENULO PA STALO! Jana Fett nije uspjela proći drugo kolo WTA turnira u Linzu

Autor: HINA/GIŠ

Hrvatska tenisačica Jana Fett nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Linzu, uspješnija od nje je u susretu 2. kola bila Bjeloruskinja Aleksandra Sasnovič sa 3-6, 6-1, 6-3 nakon dva sata i 11 minuta igre.

Fett je najbolje razdoblje u susretu imala u drugoj polovici prvog seta kada je zaostatak od 0-2 pretvorila u osvajanje te dionice igre sa 6-3. Ključnim se pokazao osmi gem u kojemu je Fett prvo ispustila 0-40 na servis Sasnovič, no zatim uspjela spasiti čak šest uzastopnih prilika Bjeloruskinje za poravnanje na 4-4 da bi iJanaskoristila svoju četvrtu “break-loptu” u gemu za 5-3.

Nakon osvajanja prvog seta, Fett je u prvoj igri drugog imala tri prilike za još jedno oduzimanje serivsa suparnici, no nakon što ih nije iskoristila Sasnovič je osvojila devet od sljedećih 10 gemova i stigla do drugog seta sa 6-1 i prednosti od 3-0 uz dvostruki “break” u trećem. Fett se primaknula na 3-2, no zatim je još jednom pokleknula na svom servisu i Sasnovič je stigla do vodstva 5-2 i servisa. Pri tom rezultatu Bjeloruskinja je ispustila tri vezane meč-lopte na svom servisu, a zatim je i izgubila taj gem, no ono što nije uspjela riješiti servisom jest na reternu još jednom oduzevši servis Fett za konačnih 6-3.

Fett je ukupno čak sedam puta gubila svoj servis u dvoboju, a ponajviše zbog loše igre nakon drugog servisa, od 45 takvih poena osvojila je njih samo 11.