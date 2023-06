Kreću veliki transferi Vatrenih, Dalić zadovoljno trlja ruke: Sad je jasno tko je prvi na popisu

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ljeto velikih promjena. Tako se može nazvati najava velikih događanja, a čiji su akteri okosnica hrvatske reprezentacije, no ključno je da Dalićevi odabranici ne pogriješe, kao što je bio slučaj s Mislavom Oršićem.

Idemo redom. Čini se da bi posao s Mateom Kovačićem trebao biti prvi finaliziran. Službeno. Prijelaz iz Chelseaja u europskog prvaka težak je 25 milijuna funti plus pet milijun bonusa, dakle, 29 milijuna eura i 5,8 milijuna eura bonusa.

Jasno, s obzirom na promjene klubova, bogatih klubova, Kovačić je već od ranije hrvatski rekorder po visini plaćene odštete, radi se o 45 milijuna eura koliko je Chelsea dao Realu 2019. godine. Ugovor mu je istjecao 2024. godine, odlučili su ga prodati, a ne ponuditi novi, te je Kovačić po još jednoj osnovi nadmašio sve naše igrače.





Hrvati pred promjenom klubova

Zanimljivo, igrat će za čak četiri europska prvaka, Inter, Real, Chelsea i Manchester City. Tako će nadmašiti Ivana Perišića koji je bio u tri. Idemo dalje, najviše se piše i o Marcelu Brozoviću. Čini se da je na izlaznim vratima Intera. Nekad su za njega tražili 60 milijuna eura, pa 40, sada su ga spremni prodati za 20 milijuna eura.

Već smo pisali da je uporan Al Nassr, klub iz Saudijske Arabije u kojem igra Cristiano Ronaldo. Što bi za Marcelovu karijeru značio bijeg u pustinju tek će se vidjeti bude li taj posao finiširan. Xavi bi ga rado vidio u Barceloni, ali Katalonci špekuliraju koliko će i na koga potrošiti s obzirom na financijski glib koji je dobro poznat.

Luka Modrić? Sve vijesti govore da će produžiti ugovor s Realom, a ako se slučajno nešto izjalovi u zadnji tren, tu su spremni – arapski milijuni. Kad je u pitanju Joško Gvardiol, taj Hrvat bi trebao srušiti sve rekorde.

Spominjalo se 100 milijuna eura, velike se brojke vrte oko njega, iako je sad misterij koliko točno Nijemci traže, kao i je li to itko spreman platiti. Pisalo se da im je nakana od Gvardiola učiniti najskupljeg stopera svijeta, vidjet ćemo što će se na kraju događati.

Kad bi svi bili prodani po cijenama koje su klubovi izvjesili, za Hrvate bi ovog ljeta bilo plaćeno fantastičnih 264 milijuna eura, no dakako, to se baš i ne očekuje. Realno.

Postoje oni koji su zacementirani. Lovru Majera i Marija Pašalića njihovi klubovi Rennes i Atalanta ne prodaju, voljeli bi ih i dalje vidjeti u svojem dresu, ali po pisanju francuskih medija Rennes će saslušati bude li jakih ponuda i to najmanje od 30 milijuna eura. Isto vrijedi i za Atalantu, za Pašalića postoji zanimanje nekoliko klubova, među njima su i velikani poput Juventusa i sada novog hita engleskog Newcastle Uniteda, no daleko je to od konkretizacije, kamoli realizacije.









Dinamovi reprezentativci? Tu su već izgledniji transferi. Najveće šanse za transfer ima Josip Šutalo, za kojeg su zanimanje pokazali Brentford, Monaco i Lyon, a Brentford je u igri i za Luku Ivanušeca, kojeg je želio kupiti još iz Lokomotive, te je tada nudio 6,5 milijuna eura.

Dinamo za Šutala traži 15 milijuna eura najmanje, za Ivanušeca se barata brojkom od 12 milijuna eura, a osim toga želi i postotak od sljedećeg posla.

Čini se da bi Dominik Livaković i Bruno Petković mogli konačno promijeniti sredinu, no Dinamo bi ih zadržao, prema posljednjim vijestima iz Maksimira. Obojici ugovori istječu za godinu dana, ne potpišu li novi moći će ići s čistim papirima.









Što će biti s Vlašićem? West Hamu je Torino ponudio 10 milijuna eura i čeka odgovor. Otkupna klauzula bila je 13 milijuna, nisu je platili, pa sad ovise o dobroj volji Londončana.

Ivan Perišić i Borna Barišić također se spominju u kontekstu mogućih transfera, iako su, bar na papiru, čvrsto vezani uz sadašnje poslodavce. Nikad se ne zna, ljeto je tek počelo…