‘KRAMARIĆU, NEMA MJESTA NEZADOVOLJSTVU!’ Dalić poslao jasnu poruku nezadovoljnom golgeteru

Autor: G.I.Š.

Danas je pred generalnu probu protiv Belgije pred novinare izašao izbornik reprezentacije Zlatko Dalić, te je izvijestio u kojem su stanju Vatreni pred utakmicu u Bruxellesu ovu nedjelju.

Dalić se prvo osvrnuo još jednom na utakmicu protiv Armenije gdje je po njemu bilo sve dobro sem rezultata i naravno ozljeda koje mogu još više poremetiti plan napada na Englesku.

Tako je o utakmici protiv Armenije Dalić rekao: “Ostao je gorak okus zbog Armenije, trebali smo pobijediti s 4-0 ili 5-0. Stvorili smo pet-šest stopostotnih šansi, koliko nismo stvorili u sve tri utakmice kvalifikacija za SP, a minus je da to nismo realizirali, da smo tu bili malo nonšalantni, neodgovorni, nekonkretni”, rezimirao je remi protiv Armenaca Dalić.

Ozljede kroje obranu

Nakon apsolviranja utakmice protiv Armenije izbornik je izvijestio o zdravstvenom biltenu koji nije sjajan.

“Lovren još radi po posebnom programom, to sve ide nabolje. Gvardiola i Brekala ćemo pripaziti, sačuvati. Ako ne budu mogli trenirati dan prije utakmice neće ni zaigrati. Nema smisla forsirati, čekat ćemo ih, ali po svim nalazima to bi trebalo biti dobro. Belgija je za nas veliki test, izazov. Igramo protiv prve reprezentacije svijeta po FIFA-inoj ljestvici, jako snažne momčadi, na njihovom terenu”, rekao je Dalić pa nastavio:

“To nam je jako dobra priprema za Englesku. Moramo pokazati kvalitetu, snagu, pogotovo u fazi obrane. Ta će nam utakmica pokazati jesmo li na pravom putu. Rezultat je uvijek bitan zbog atmosfere. Tražit ćemo igru i rezultat”, a na pitanje o sastavu za Englesku je rekao:

Poruke nezadovoljnima i navijačima

Dalić je i odgnao sumnje oko Luke Modrića i njegovog umora pred Euro:

“Luka je pun volje, pun elana. Protiv Armenije je igrao samo prvo poluvrijeme, dakle, nije bio maksimalno opterećen. S Belgijom će igrati, pa ako uspijemo, opet ćemo ga odmoriti. Nakon toga je pet dana do Engleske. Luka je navikao na ovakav ritam, on je fizički spreman i ne bi s njim trebalo biti problema. Bude li potrebno, zatraži li on pauzu, dat ćemo mu je, ali on to nikada neće zatražiti. Luka uvijek daje svoj maksimum, bit će on na sto posto”, rezimirao je stanje Modrića izbornik.

Kroz medije se nekoliko dana provlači teza o nezadovoljstvu nekih igrača, ponajprije Kramarića, a Dalić je jasno rekao svoje mišljenje o takvim osjećajima kod igrača.









“Imamo tri susreta, Engleska će biti posebna utakmica. Tu se moramo malo drugačije postaviti nego protiv Češke i Škotske. Ovisno o tome što trebamo, o protivniku, ćemo slagati momčad, a i Kramarić, i Vlašić i Pašalić i svi drugi dečki koji su u krugu kandidata, koji su ulazili, su jako blizu sastava. Nema ovdje mjesta nezadovoljstvu, nekakvom nesuglasju. Na kraju cijele priče ja sam taj koji slaže momčad”, rekao je izbornik te poslao poruku navijačima:

“Rekao sam to dečkima na sastancima, hrvatski narod nas čeka, da napravi dobar rezultat, da ga opet uveseli. Moramo prihvatiti tu odgovornost. Puno je bilo dobrih stvari, tijekom ove tri godine malo se to pogubilo, rezultati nisu bili najsjajniji, ali svi ciljevi su bili ostvareni. Nama puno nedostaju navijači, možda najviše od svih. Vjerujem da ćemo opet biti dobri. Imamo obvezu prema hrvatskom narodu”, zaključio je Zlatko Dalić.