KRALJICE ŠOKA RUŠE SVE PRED SOBOM: Pale i druge suparnice, turnir za pet!

Autor: I.K.

Hrvatske rukometašice potvrdile su svoj nadimak ‘Kraljice šoka’ dolaskom do druge pobjede na Croatia Cupu, jakom međunarodnom turniru održanom u Poreču. Nakon slavlja protiv Nizozemki, aktualnih svjetskih prvakinja, protiv ekipe koju je na ovom turniru vodila Snježana Petika pao je i Brazil, s pobjedom Hrvatica s 24:21.

Bila je to utakmica koja je odlučivala o najboljoj ekipi turnira s obzirom na to da su i Hrvatice i Brazilke prethodno slavile protiv Nizozemki. U međusobnom okršaju dugo je bilo vrlo izjednačeno, no pobjeda je na koncu završila u rukama naših rukometašica.

Odluka u završnici

Hrvatska se uspjela odvojiti u završnici, prvo do dva gola prednosti, a nakon toga i do većeg plusa, sa završetkom susreta s tri razlike za ekipu koju je vodila Petika, legenda hrvatskog ženskog rukometa.

Podsjetimo, Nenad Šoštarić nije bio s igračicama koje je vodio do bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj pri kraju prošle godine. Šoštarić je morao propustiti Croatia Cup jer se oporavlja od koronavirusa i još nije izašao iz izolacije.

Najefikasnije u pobjedi

Dejana Milosavljević istaknula se sa sedam, a Ćamila Mičijević sa šest golova u pobjedi Hrvatske.









Na strani protivnica, Bruna de Paula imala je pet, a Adriana Castro de Cardoso četiri gola u dresu Brazila.