Kraljice šoka otvaraju Svjetsko prvenstvo: Evo koja su očekivanja i gdje možete gledati utakmice

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Za hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju Svjetsko prvenstvo koje se održava u Švedskoj kreće današnjom utakmicom protiv Senegalki koja je na rasporedu u 18h. Hrvatska je smještena u skupinu zajedno sa domaćinima Šveđankama, spomenutim Senegalkama i Kineskinjama. Od četiri ekipe u skupini plasman dalje izborit će tri, ali se bodovi prenose.

Šveđanke su apsolutne favoritkinje skupine i cilj u utakmici protiv njih je pružiti čim jači otpor, ali pobjede protiv Senegala i Kine su realne. Nakon prve faze natjecanja hrvatska skupina se spaja s onom u kojoj su smještene Mađarska, Kamerun, Crna Gora i Paragvaj. Paragvaj i Kamerun se u toj skupini izdvajaju kao najslabije reprezentacije, a za očekivati je da će dalje od njih proći ipak afrička reprezentacija.





Mađarice i Crnogorke imaju problema s ozljedama i dojam je da bi se protiv njih dalo igrati. Kako bilo, cilj hrvatske reprezentacije je plasman u četvrtfinale koje donosi i plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre. Ali za tako nešto potrebne su dvije pobjede u trima susretima protiv jačih spomenutih reprezentacija, Švedske, Crne Gore i Mađarske.

Iznenađenja na popisu

Hrvatski izbornik Ivica Obrvan ima na raspolaganju 20 igračica, a svojim izborom je malo iznenadio, ponajprije izostavljanjem Petike, a prednost su dobile Prkačin i Kalaus. Iznenađujuća je malo odluka i sa situacijom Tene Japundže koja je od nominalnog prvog desnog krila pala na treće mjesto u rotaciji iza Zadravec i Burić i ispala s popisa.

Ali odluka je na izborniku Obrvanu koji će u konačnici snositi i odgovornost za rezultat.

“Senegal je ozbiljna reprezentacija, igračice imaju rutinu igranja u jakoj Francuskoj ligi. To je za respekt. Moramo se tu dobro i tvrdo postaviti od početka da bismo spriječili probleme. Premda većina misli to je Afrika, to ćemo lako, nije baš tako”, rekao je Obrvan u najavi susreta protiv Senegalki.

Možemo protiv svakoga

Kako razmišlja o ostalim suparnicama? “Možemo se sigurno nositi sa svakim. Posebno je to važno reći za Mađarsku, Crnu Goru i Kamerun koji nas očekuju u drugom krugu. Ali, o tom potom, prvo da odradimo posao u skupini, pa ćemo onda razmišljati o njima”, zaključio je Obrvan.









Dakle, nakon današnjeg otvaranja protiv Senegalki, slijedi okršaj protiv Kineskinja u nedjelju (15.30h), dok je okršaj s domaćinom Švedskom na rasporedu sljedećeg utorka 5. prosinca u 20.30h. Sve utakmice ‘Kraljica šoka’ mogu se pratiti na RTL televiziji.

Hrvatska reprezentacija za SP u Švedskoj:

Vratarke: Tea Pijević (Buzau), Ivana Kapitanović (Rapid), Lucija Bešen (Podravka)

Lijeva krila: Paula Posavec (Glora Bistrica), Andrea Šimara (Podravka)

Desna krila: Nikolina Zadravec (Podravka), Lara Burić (Lokomotiva)









Kružne napadačice: Katarina Ježić (Braila), Sara Šenvald (Podravka), Mija Brkić (Metz)

Lijeve vanjske: Ćamila Mičijević (Pariz), Kristina Prkačin (Lokomotiva), Tina Barišić (Podravka), Lara Kalus (Podravka)

Srednje vanjske: Valentina Blažević (Gloria Buzau), Stela Posavec (Lublin), Dejana Milosavljević (Craiova)

Desne vanjske: Katarina Pavlović (Baia Mare), Klara Birtić (Bietingheim), Dora Kalaus Žulj (Podravka).