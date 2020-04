KRALJ BOKSA SE POKLONIO: Pročitajte Furyjevu čestitku svijetu povodom Uskrsa

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Irski svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury uistinu je životopisan lik čija je borba počela vrlo rano. Rodio se sedam tjedana prije predviđenog termina kao nejak dječačić. Kada je Johny Fury liječnicima za svog sina rekao da gledaju budućeg svjetskog prvaka u boksu, oni su se samo nasmijali, ali nadjenuvši sinu ime po prezimenu bivšeg svjetskog boksačkog prvaka (Mike Tyson op.a), pravac kretanja je bio zacrtan a parametri zadani.

Poslije trideset i jednog nastupa u ringu 31 – jednogodišnji Tyson Fury još uvijek ne zna za poraz, zabilježio je trideset pobjeda uz jedan neodlučen ishod u kojem je kako fanovi vole reći, “uskrsnuo” u 12. rundi.

Fury je u prvom dvoboju protiv Amerikanca Deontayja Wildera, tada još uvijek aktualnog prvaka po WBC verziji, imao bodovnu prednost do samoga kraja meča, ali tada mu na lice sjeda strašna bomba u sam centar težišta. S 40 mečeva i 39 nokauta “Brončanom bombarderu” se smiješio još jedan skalp kojim bi opravdao svoj nadimak i kojim bi podebljao brutalan niz pobjeda, ali dogodilo se nešto na što nitko nije računao, osim Furyja..

Kao bivši pripadnik vatrogasnih postrojbi Los Angelesa koji je u službi proveo 31 godinu, s 20 – godišnjim iskustvom glavnog medicinskog tehničara za hitne slučajeve, Jack Reiss je sudac s dva desetljeća iskustva među konopcima.

Upoznat s traumama i profiliran u vrsnog čitača govora tijela, Jack je primijetio Furyjevu desnu nogu stopalom oslonjenu o podlogu ringa, zbog čega je odlučio brojati Ircu do kraja, vjerujući da u njemu nije sve ugašeno.

Kada se Jack približio Fury ga je kontaktirao očima, dajući tako do znanja da je tu. Sudac je započeo odbrojavati do deset istovremeno rukama sugerirajući koliko je vremena Ircu preostalo do prekida meča, a kada je došao do pet Fury je bio pri punoj svijesti.

To je tek treći meč od ukupno četrdeset i četiri kojeg Wilder nije završio nokautom, ujedno prvi u kojem se njegov protivnik oporavio od siline udarca. Svijet je želio uzvrat. Amerikanac je poslije prvog neodlučnog dvoboja u svojoj karijeri doživio i prvi poraz. Irac je najavio svoju pobjedu prekidom, što se i dogodilo u 7. rundi kada mu je uzeo mjeru u MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu.

Osim u ringu Fury veliku borbu vodi i na psihičkom planu. Otvoreno je progovorio o depresiji i bipolarnom poremećaju koji su ga doveli na sam rub očaja i samoubojstva o kojem je razmišljao.

U najcrnjim je trenucima po vlastitom svjedočanstvu upoznao Isusa, a u vjeri pronalazi snagu za životne bitke.

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, Tyson Fury je uputio čestitku svima, ne razdvajajući one koji “vjeruju” od onih koji “ne vjeruju”. Nazvao se “čudnom osobom”, budući da mu nije stalo do novca, slave i moći, pošto isti u sebi sadrže “malo supstance”.

“Molim se za sreću i zdravlje. Mnogo ljudi u ovom životu stalno traže više od života pri čemu zaboravljaju što je najvažnije u vremenima poput ovog u kojem sada znamo što je važno.

Sigurno sam jako čudna osoba budući da nemam interesa u stvarima u kojima većina ima. Novcu, slavi i moći koje sadrže malo supstance, i neće vas učinit sretnima, ponavljam, neće vas učiniti sretnima.

Dođete do točke u karijeri i životu kada se zapitate je li ovo što ste željeli kada ste počeli? Ja sam samo želio biti dobar boksač posvećen sportu ali su se pojavile druge stvari koje su to pokvarile. Podsjećam, budite oprezni što želite.

Budite blagoslovljeni i zahvalni za život koji je veoma lomljiv.

Neka vam je sretan i blagoslovljen Uskrs.

Ostanite sigurni i pozitivni”, poručio je Fury.