KRAJAN JE ‘MRTAV’, ŽIVIO BORNA: Je li mladi as kumovao smjeni izbornika?

Subotnji potres u našem teniskom svijetu dolazi do epiloga. Željko Krajan više nije izbornik, Davis cup reprezentaciju će voditi igrač – Franko Škugor.

– Nije idealna situacija, ali su igrači odlučili da to budem ja – rekao je Škugor.

Predsjednica HTS-a Nikolina Babić izjavila je da je nakon zajedničkog sastanka užeg vodstva HTS-a s igračima zaključeno da reprezentacija neće ići na završni turnir u Madrid pod vodstvom izbornika Krajana te da je s njim dogovoren sporazumni prekid suradnje, no on je “sporazum” demantirao.

– Drago mi je da sam se oporavio i da mogu otići na Davis Cup. Šest mjeseci se mučim s ozljedama, no zadnja dva mjeseca nemam većih problema i odlučili smo da idem u Madrid. Bit će to veliki izazov. Nismo u najjačem sastavu, ali dat ćemo sve od sebe. Što se tiče Krajana, mi igrači smo odlučili da nismo zadovoljni i odlučili smo da sami, bez njega idemo u Madrid, rekao je Ćorić.

Podsjetimo, Željko Krajan je uoči finala Davis cupa 2016. godine u Zagrebu protiv Argentine s popisa izostavio ozlijeđenog Bornu Čorića, koji mu to nije nikada oprostio. Tri godine kasnije, eto, Ćorić je dočekao osvetu.





-Krajan je napravio puno toga. Hvala mu, ali od Lillea već nešto nije u redu, a to reprezentacije ne može trpjeti. U reprezentaciji moraju biti zreli odnosi. Tenisači moraju biti u fokusu. Uvijek ćemo stati iza njih. Profesionalno se moramo držati svojih funkcija. Ta tema je šokantna, ali kad je kriza, onda i odluke moraju biti šokantne, nadovezala se predsjednica Babić.

Dio problema navodno je i Ivo Karlović. Na taj dio Gordijevog čvora ponovno se osvrnuo Borna Ćorić.

-Nije ga dugo bilo. To je bio njegov izbor. Nismo mogli dopustiti da on dođe večer prije prvog meča. Prijavio je turnir u Houstonu. Bio je to jedini razlog zbog čega se nismo mogli složiti oko njegovog dolaska.

Neko vrijeme prije ovog događaja kružile su glasine kako predsjednica HTS-a Babić želi preko Upravnog odbora smijeniti Krajana, koji je u prosincu 2018. osvojio Davis Cup, a očito ni igračima nije odgovarao poziv u reprezentaciju Ive Karlovića nakon otkazanog nastupa Marina Čilića.