KRAJ VELIKE KARIJERE: Legenda njemačkog nogometa otišla u mirovinu

Bastian Schweinsteiger, legenda njemačkog nogometa odlučio je objesiti kopačke o klin i otići u zasluženu mirovinu.

Proveo je nevjerojatnih 17 sezona u Bayern Munchenu, odigravši oko 500 utakmica u kojima je zabio 8 golova. Osam puta je osvajao naslov prvaka Njemačke, Kup Njemačke, osvajač je Lige prvaka, prvak svijeta s reprezentacijom Njemačke, te osvajač UEFA Superkupa.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019