Kovačić u Manchester Cityju! Gotovo je, najpouzdaniji izvor objavio ekskluzivu, kakva nagrada za Vatrenog

Prije nekih 10-ak dana najavio je početak pregovora, a sad je najpouzdaniji izvor za transfere nogometaša, a taj je Fabrizio Romano, najavio da je – sve gotovo!

Naime, kasno sinoć, Romano objavljuje kao ekskluzivno, sve je dogovoreno.

“Mateo Kovačić je s Manchester Cityjem dogovorio sve detalje, kao što su osobni uvjeti transfera u novi klub, nakon što smo prošlog tjedna otkrili da su dvije strane odmakle u pregovorima.”, piše i dodaje:

“S obzirom na to kako je poznato da Chelsea želi prodati Kovačića, sada je preostalo samo da njegov aktualni i budući klub dogovore odštetu. To će uraditi nakon subotnjeg finala Lige prvaka.”

Tako popularni Vatreni nakon pet godina odlazi iz Chelseaja, s kojim ima ugovor do idućeg ljeta. Na Stamford Bridge došao je nakon SP-a 2018 na posudbu iz Reala, a idućeg ljeta Chelsea ga je otkupio za 45 milijuna eura.

Kovačić je tako srušio samog sebe s prvog mjesta popisa najskupljih transfera hrvatskih nogometaša. Za Chelsea je odigrao 221 utakmicu, postigao 6 i namjestio 15 golova. Osvojio je Europa ligu, Ligu prvaka i klupsko SP.

EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week 🚨🔵🇭🇷 #MCFC

Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.

