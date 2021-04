KOVAČIĆ I CHELSEA GLAVNA META TROLERA: Nakon poraza ne prestaju s provokacijama

Nakon što je Chelsea iznenađujuće izgubio na Stamford Bridgeu od West Bromwich Albiona s čak 5:2, internetski troleri dali su se u akciju kako malo još dosuti soli na ranu igračima Bluesa.

Uz, po mnogim navijačima Chelseaja skandalozno loše suđenje Davida Cootea koji je već u 30. minuti poslao Thiaga Silvu u svlačionicu nakon drugog žutog, na suca se okomio i naš Mateo Kovačić.

Najgori sudac ikad

Tako je Mateo poludio na Cootea kada mu je ovaj u 66. minuti pokazao žuti karton:

“Može te biti sram. Da, da jako dobro. Ti si najgori sudac ikad”, ponovio je Kova sucu par puta, a čudno je kako za ovaj komentar nije dobio i drugi žuti karton.

Reakcije trolera

I dok navijači i igrači Chelseaja se mogu samo pitati kako su uspjeli izgubiti utakmicu od kluba iz opasne zone, internetski troleri dali su se na posao kako još malo zagorčati život svima koji navijaju za Bluese.

Tako je jedan komentar uključio Chelsea i Borussiju Dortmund, koja je isto izgubila na domaćem terenu od Eintrachta 2:1 u Bundesligi.

“Ono kada se vrati klupski nogometa, a ti si navijač Chelseaja/BVB-a”.

When club football is finally back but you are a Chelsea/BVB fan pic.twitter.com/or7u9RbHjd

— Troll Football (@TrollFootball) April 3, 2021