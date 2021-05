KOVAČ U DRAMI OSTAO BEZ NASLOVA! Nevjerojatno što se sve događalo u Francuskoj i Italiji

Završnica prvenstva u Italiji bila je lišena samo uzbuđenja oko prvaka, koji je već danas pobjedom protiv Udinesea 5:1 proslavio Inter, ali mjesta za Ligu prvaka bila su u potpunosti otvorena.

Tako je na kraju Milan pobjedom protiv Atalante u gostima 2:0 viceprvak, dok je Atalanta završila na trećem mjestu. Juventus je u gostima visoko pobijedio Bolognu 4:1, a kuriozitet susreta je da je Ronaldo bio na klupi. Tom pobjedom “Stara dama” je koliko toliko spasila sezonu pošto je zbog neriješenog rezultata Napolija i Verone 1:1, ipak se ugurala u Ligu prvaka.

Jurić je tako zaustavio Napoli koji je u Europa ligi uz Lazio, dok je Roma u zadnjim trenutcima uspjela izjednačiti kod Sassuola 2:2 i time osigurati nastup u Konferencijskoj ligi.

FULL-TIME:

Bologna 1-4 Juventus

Atalanta 0-2 AC Milan

Napoli 1-1 Verona

LIVE TABLE:

2 AC Milan – 79

3 Atalanta – 78

4 Juventus – 78

5 Napoli – 77

AC Milan, Atalanta and Juventus qualify for the Champions League 🙌 pic.twitter.com/XGgftGnCEl

— Goal (@goal) May 23, 2021