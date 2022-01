KOSTELIĆ SE POŽALIO NA CRKAVICU OD MIROVINE: ‘Pa zar tebi nije neugodno čuti kolika će mi biti penzija?’

Vrednovanje velikih uspjeha je priča koja traje već jako dugo u hrvatskom sportu, a tijekom vrlo bogate i uspješne godine, bila je aktualna i u mjesecima koje ostavljamo za sobom. U olimpijskoj 2021., tu priču je u svibnju u prvi plan pogurnuo Ante Kostelić, veliki hrvatski trener, niz godina u sjajnoj skijaškoj obiteljskoj priči s Ivicom i Janicom, a potom i s nastavkom posla u hrvatskom skijanju, u suradnji s braćom Eliasom i Samuelom Kolegom.

Pogođen zbog tretmana koji ima, legendarni hrvatski trener tada se otvorio razgovarajući za HRT. Kostelićeve riječi otkrile su da mu teško pada što ga je Hrvatski olimpijski odbor prije tri godine prebacio iz ranga vrhunskog trenera u status vrsnog, u nižu kategoriju. Potom je progovorio i o svojoj mirovini za koju u tom trenutku još nije podnio zahtjev, a svota koju je iznio bila je iznenađujuće niska, kako je Kostelić kazao – 2.500 kuna.

Legendarni hrvatski trener je s Janicom i Ivicom gradio put na najvećim skijaškim natjecanjima, ukljujući četiri Janičina zlata i dva srebra na Olimpijskim igrama te četiri Ivičina olimpijska srebra. Unatoč tome, stigao je odnos koji je jako zabolio, a Ante Kostelić time je skrenuo pozornost i na širu sliku u hrvatskom sportu.

‘Kako mogu biti zadovoljan kad drugi nisu?’

U svojoj priči za HRT, Kostelić je iznio razočaranje zbog statusa koji ima, izazivajući puno bure. Dio razloga za pogođenost bio je u kategorizaciji u kojoj se u njegovom slučaju dogodio odlazak u niži rang, a dio u novčanom iznosu koji je iznio u javnost.

‘Kako mogu biti zadovoljan kada nisu zadovoljni oni koji ocjenjuju? Onaj tko me degradirao iz vrhunskog trenera u nekakvog drugog, to znači da nije zadovoljan sa mnom. Zar tebi nije neugodno da čuješ da ću ja, primjerice, imati penziju od 2.500 kuna?’, kazao je legendarni hrvatski trener.

Problem koji čeka rješenje

U Kostelićevom slučaju, nedugo poslije njegovih riječi reagirao je Vedran Pavlek, dugogodišnji suradnik u Hrvatskom skijaškom savezu i u radu s reprezentacijom, čovjek na dužnosti direktora u krovnoj hrvatskoj skijaškoj organizaciji. Pavlek je za 24sata tada kazao da će u slučaju legendarnog ‘Gipsa’ mirovina biti nemjerljivo veća, ali i dalje ostaje pitanje o sustavnom rješenju za nagrađivanje hrvatskih trenerskih velikana.

Jednom kada dođe vrijeme za povlačenje, dolazi i promjena u kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, a gubitak statusa nije lako prihvatiti, što je pokazala i priča koju je u javnosti iznio Ante Kostelić. Vrednuju li se veliki uspjesi koliko bi trebalo, ostaje pitanje na koje se traži odgovor, a situaciju dočaravaju i nagrade za hrvatske uspjehe u godini ljetnih OI u Tokiju.









Drugi daju više

Hrvatska se u olimpijskoj 2021. mogla pohvaliti s ukupno osam odličja u glavnom japanskom gradu, po tri zlata i srebra te dvije bronce, a kako je u studenom objavio HOO, Ministarstvo turizma i sporta je za uspjehe ostvarene na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju isplatilo nagrade u iznosu od sveukupno 6.650.000 kuna. Stanje stvari kada se pogleda nagrada za sportašicu ili sportaša ovisno o osvojenoj medalji pokazuju, pak, podaci koje su nakon vijesti o isplaćenim nagradama objavile Sportske novosti.

Kako su tada donijele SN, za zlato je sportašima dodijeljena nagrada od 208.000 kuna, za srebro 130.000 kuna, a za broncu 92.000 kuna. Takvi iznosi kaskaju za Kosovom, koje je za zlato, primjerice, odredilo nagradu od oko 750.000 kuna, dok je u Srbiji novčana nagrada za zlatno olimpijsko odličje iznosila oko 525.000 kuna. Pogledaju li se ti podaci, Hrvatska je ostala značajno iza, a i to za sobom ostavlja pitanje može li se izdvojiti više. Novac nije jedino mjerilo vrednovanja, ali ipak ukazuje i na status koji uživaju sportaši i sportašice – ili legendarni treneri, na što je svojim riječima upozorio Ante Kostelić.

‘Nije se moglo platiti’

Problem koji traje u hrvatskom sportu je pri kraju godine na svojoj koži osjetio i Nenad Šoštarić vodeći žensku hrvatsku rukometnu reprezentaciju, ekipu koja je u posljednjem mjesecu 2020. oduševila dolaskom do bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj. Godinu nakon toga, na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, dogodio se kraj puta u drugom krugu, a na to je utjecao i koronavirus u ekipi – bez prave mogućnosti da reprezentacija bude ojačana ponekom dodatnom igračicom koja bi uskočila za zamjenu.

‘Savez to nije mogao platiti, a što se mene tiče, trebalo je doći 20 igračica. Jedan igrač na ovom turniru bi donio trošak od 7.000 eura, a mi ne možemo skupiti taj novac jer je takvo u stanje u državi, ne mogu nam dati ni jedan dio od HOO-a, a ni od sponzora. Bili smo prisiljeni doći sa 16 igračica iako sam ih ja htio 20’, opisao je hrvatski izbornik, približavajući problem iz njegovog kuta gledanja, s još jednom teškom pričom nakon koje se samo može poželjeti da se stanje popravi što brže.









Burno reprezentativno ljeto

Godina na odlasku nije bila napeta samo zbog financijske situacije i nekoliko priča povezanih s ulaganjem u sport, već i zbog puno izazova koje je prošla hrvatska nogometna reprezentacija. Na terenu je to ispalo jako dobro, s ulaskom u drugi krug Eura i osiguranim nastupom na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a od drugih priča koja se pamte, osobito je odjeknula ona s Antom Rebićem nakon što je Hrvatska završila svoj nastup na Euru – zbog čega Rebića i dalje nema među Vatrenima.

Rebićev profil na Instagramu osvanuo je s jako oštrim verbalnim napadom na izdanje hrvatske reprezentacije na Euru, a iako je kasnije stigla informacija da sporne objave nisu bile njegove osobno, jakog aduta Milana i dalje nema među Vatrenima. Ta priča ostat će aktualna i u novoj godini, s pitanjem je li moguć povratak u reprezentaciju u potencijalnom kontaktu sa Zlatkom Dalićem, ako bi za to bilo sluha na obje strane.

Bebek upao u probleme

U domaćim prvoligaškim vodama traje borba za vrh koja će se nastaviti u 2022., a u prvom dijelu sezone puno pažnje privukao je i Ivan Bebek, najpoznatiji hrvatski nogometni sudac. S iskustvom koje ima, Bebek zna da svaka njegova javna riječ ima težinu, ali došao je na tanak led zbog riječi za koje je vjerovao da ih izgovara u povjerenju, a dospjele su u javnost na snimci na kojoj se otkrilo što je pričao.

Sve je krenulo nakon prvenstvene utakmice Hajduk – Lokomotiva na Poljudu, kada poznati sudac u ranoj fazi susreta nije svirao penal za Hajduk poslije kontakta u kojem je Marko Livaja bio u kaznenom prostoru. Splitski Bijeli i njegovi navijači zbog toga nisu bili sretni iako je utakmica na koncu završena pobjedom Hajduka s 1:0, a na snimci koja se pojavila kasnije moglo se čuti što Bebek misli o kritikama.

‘Ako ćemo ići na to da oni ne bi mijaukali…’

‘Ako ćemo ići na to da bismo zadovoljili Hajduk ili Hajdukov navijački puk pa da ne bi mijaukali, onda najbolje da krenemo u utakmicu s 2:0 na Poljudu pa da onda nastavimo dalje, da možemo normalno suditi. Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da njima isto to nije dovoljno za kazneni udarac. Normalno, oni to nemaju muda napisati’, bile su riječi na audiozapisu, a nakon toga, stigla je disciplinska prijava i kazna za poznatog suca.

Bebek je inicijalno dobio četiri mjeseca zabrane suđenja, no po informaciji koja je stigla pri kraju 2021., kazna je smanjena na dva mjeseca, što poznatom sucu omogućava povratak na teren u nastavku prvenstva.

Livaja i Subašić nadrapali zbog pjesme

Priče o kaznama bile su aktualne i u drugim slučajevima, također povezanima s Hajdukom. Marko Livaja i Danijel Subašić su nedavno nakon pobjede splitskih Bijelih nad Dinamom u derbiju na Maksimiru sudjelovali u navijačkoj pjesmi sa stihovima ‘Mrzim Dinamo, srpsko ime to’, a nakon toga, stigle su kazne i za njih dvojicu, ali za razliku od ‘slučaja Bebek’, tu nije bilo suspenzija. Obje kazne bile su novčane, s 35.000 kuna za Livaju i 20.000 kuna za Subašića.

Hajduk je u toj odluci disciplinskog suca Alana Klakočera prošao bez težih posljedica, ali to nije bio slučaj nakon što se Klakočer izjasnio o sankcijama za ponašanje navijača Bijelih tijekom nedavnog susreta s Osijekom na Poljudu. Reakcija je stigla s jednom utakmicom zabrane dolaska gledatelja na Poljud u nastavku prvenstva, što će se dogoditi baš na Hajdukov rođendan, 13. veljače kod kuće protiv Slaven Belupa. Takva situacija pogodila je nogometni Split, stigle su i reakcije, a i to je još malo uzburkalo vodu izvan terena, čega nije nedostajalo u godini koja odlazi.

Što će nam donijeti 2022? Situacija na vrhu ligaškog poretka je takva da će na terenu biti jako zanimljivo, a prošlost govori da će biti interesantnih stvari okolo, u pričama koje se znaju vrtjeti tjednima ili čak i duže.