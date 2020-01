KOSOVSKI VELEPOSLANIK NAPAO ĐOKOVIĆA, A OTAC GA BRANI NA ČUDAN NAČIN ‘Da, Novak je nacionalist’!

Kosovski veleposlanik, Edon Cana, komentirao je slavlje srpske reprezentacije nakon pobjede u finalu.

-Nakon vojnog marša, nastavili su sa Kosovom. Možeš biti osvajač ATP Kupa, ali duboko u sebi i primitivac, klasični balkanski nacionalist i šovinist, napisao je Edon Cana na svom Twitter-profilu i zatim je još naglasio.

–Nije slučajno Novak Đoković najmanje obožavani šampion u povijesti tenisa.

After Military March Song they continued with Kosovo…!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK

— Ambassador Edon Cana (@EdonCana) 12. siječnja 2020.