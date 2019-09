KOSOVO NOVA NOGOMETNA SILA: Sve više igrača želi igrati za nacionalnu vrstu

Reprezentacija Kosova je ponajveće iznenađenje kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine. Kosovo je nakon pet kola na trećem mjestu skupine A iza Engleske i Češke te ispred Bugarske i Crne Gore. Kapetan Kosova je bivši Dinamov branič Amir Rrahmani, a za Kosovu igraju i Arijent Murić, Valon Berisha…

This will brighten up your day!

Commentators in Kosovo celebrate their historic opening goal against England and show amazing passion!

Amazing scenes! #ENGKOS #Kosovo

pic.twitter.com/DH2Kd7vCuP





— RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 10, 2019