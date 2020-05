KOŠARKAŠKI SVIJET OSTAO BEZ VELIKANA: Nakon teške bolesti preminuo legendarni trener Jerry Sloan!

Svijet košarke zavijen je u crno. Iz SAD-a stiže tužna vijest. Nakon duge i teške bolesti u 79. godini preminuo je legendarni trener i igrač Jerry Sloan. Čovjek koji je na klupi Utah Jazza, kluba našeg Bojana Bogdanovića proveo duge 23 godine što kao pomoćni što kao glavni trener. Trenerski se umirovio 2011.godine ostvarivši 1319 pobjeda u NBA ligi, čime je na šestom mjestu svih vremena.

“Jerry Sloan uvijek će biti sinonim za Utah Jazz. Zauvijek će biti dio našer organizacije i priključujemo se njegovoj obitelji, prijateljima i navijačima u oplakivanju ovog gubitka. Zahvalni smo mu na svemu što je napravio za grad Salt Lakey City i državu Utah, za desetljeća posvećenosti, lojalnosti i ustrajnosti, koju je donosio našem klubu”, stoji u službenoj objavi Jazzera.

Dvaput je igrao s Jazzerima, koje su s parketa predvodili John Stockton i Karl Malone igrao NBA finale, 1997 i 1998 protiv Chicago Bullsa i oba puta je ostao poražen, a što smo moglo pratiti i u nedavnom dokmuntarcu The Last Dance’ o Chicago Bullsima i Michaelu Jordanu u kojem je legendarni Jerry Sloan i sudjelovao.

