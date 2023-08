Sportska zvijezda BiH bez milosti o ocu: ‘Ljudski izrod, majci otkazuje bubreg od udaranja’

Autor: Ivor Krapac

Jusuf Nurkić je proteklog vikenda na svadbenoj svečanosti u Dubrovniku uplovio u bračne vode sa svojom ljubavi Eminom Durić, kako smo pisali, a nakon toga, odjeknula je i drugačija, manje lijepa priča iz života košarkaške zvijezde Bosne i Hercegovine, 28-godišnjeg člana Portland Trail Blazersa u NBA ligi.

Ona se dogodila s prozivanjem Hariza Nurkića, Jusufova oca, zbog toga što nije bio na svadbenom slavlju u Dubrovniku, a riječi Nurkićeva oca imale su i reakciju košarkaške zvijezde.

U svojim pričama na Instagramu, 28-godišnji košarkaš objasnio je zbog čega nije pozvao oca u Dubrovnik.





Jasno se ogradio

Jusuf je s ’emojijem’ sa srcem istaknuo da su uz njega majka, brat i djed, a onda je krenuo na stvar.

“O biološkom ocu nasilniku, zlostavljaču moje majke kojoj od udaranja bubreg otkazuje. Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku cijeli život i dan danas!”, opisao je 28-godišnji košarkaš što se događa u obitelji.

“Iz vrlo ozbiljnih i realnih stvari odstranjen iz naših života”, dodao je Jusuf Nurkić.

“O ljudskom ološu kad dođe vrijeme!”, zaključila je košarkaška zvijezda BiH u svojoj objavi u pričama na Instagramu.

U drugoj objavi u pričama, Jusuf Nurkić iskazao je ljubav prema obitelji koja je uz njega.

“Moja porodica jesu ovi ovdje!”, napisao je uz ’emojije’ i uz fotografiju sa svojim najbližima koji su bili na svadbi u Dubrovniku.









Bio je to nastavak priče koja je odjeknula zbog riječi Hariza Nurkića, čovjeka kojeg je Jusuf nazvao biološkim ocem.









“Eto dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju utjecati drugi faktori, tako da, vjerojatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerojatno, i moj sin sramio svega toga”, rekao je Hariz Nurkić za Dnevni Avaz.

Dodao je i da ga Jusuf nije posjetio nakon što je završio u bolnici zbog plućne embolije, a bile su tu i druge Harizove riječi upućene sinu.

“To je moje dijete, ja njega ne mogu mrziti. On mora znati tko je bio žrtva. Ja sam izdržao rat, strašne stvari, a da ne mogu sve ostalo. Imam mnogo čvršći karakter nego što pojedini misle. Žao mi je zbog druge strane, prijatelja koji to malo trpe. Ipak je to svadba visokog ranga u ‘bijelim košuljama’, a kada se radi o takvoj svadbi s ‘bijelim rukavicama’, nije to baš sjajno, znam iz iskustva. Nije sve med i mlijeko. A njemu hvala na pozivnici za vjenčanje”, istaknuo je Hariz Nurkić za Avaz.