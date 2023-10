Košarkašica Olivera uspjela je pobjeći iz grčkog zatvora, a sad otkriva što čeka BBB: ‘Teško im se piše’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Olivera Ćirković jedna je od onih po kojima bi se mogao i film snimiti. Bila je “mozak” kriminalne skupine Pink Panther, na kraju je završila u grčkom zatvoru, a uspjela i pobjeći.

Komentirala je uhićenje Boysa i njihovu situaciju u zatvoru.

“Ne osuđujem ih, razumijem, imam silnu emociju. Sigurno su ta djeca negdje pogriješila, jedan život je nestao i to osuđujemo. Imamo sažaljenje, ali od sto uhićenih mladića ne mogu biti svih sto krivi”, rekla je Olivera Ćirković.





Loši uvjeti u zatvorima

Još je dodala i ovo:

“Roditelji navijača u cijeloj regiji moraju shvatiti neke stvari. Ako im je dijete strastveni navijač, u predvorju je kriminala. Obratite pažnju. Iako nisu ništa krivi u ovom trenutku, samim ulaskom u zatvore će upoznati loše ljude, loše navike, sve loše”.

Nije zadovoljna uvjetima u Grčkoj.

“Njihovi zatvori imaju jako loše uvjete, da ne govorim o maloljetničkim zatvorima koja su dva najgora. Nalaze se u jednoj zemlji koja je najopasnija na svijetu kada imaš pravni problem. To je lijepa zemlja za turistički posjet i za biti uspješan sportaš. Ali imati pravni problem, to je zadnja zemlja na svijetu u kojoj trebaš biti. Suosjećam se s njihovim roditeljima”, kazala je osebujna 54-godišnja Beograđanka, koja je gostovala po raznim TV emisijama i iznosila svoja mišljenja na tu temu.

Iza nje je košarkaška karijera, bila je sportska direktorica, ali i pripadnica kriminalne skupine Pink Panther koja je pljačkala diljem Europe. Zbog pljački je i završila u zatvoru, a potom je ušla u povijest kao jedina žena koja je uspjela pobjeći iz grčkog zatvora. Ipak, odležala je svoju kaznu, a za vrijeme boravka napisala je prvi dio knjige.

“Za dvojicu Hrvata znam da su kod mog dugogodišnjeg prijatelja, neću reći u kojem zatvoru, i već su najbolji prijatelji. Moj prijatelj iz Srbije ima dugogodišnji zatvorski staž i kaže mi da su to dobri momci. Olja to su dobra djeca, rekao mi je. To me je baš uznemirilo. Tužna je to priča, taj život nije crno-bijeli, razumijem sve strane jer sam ja proživjela takav život”, rekla je za Dalmatinski portal.