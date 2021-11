ZVIJEZDA SE ŽALI NA MENTALNE PROBLEME, A KLUB GA KAŽNJAVA! Dužan je platiti preko dva milijuna kuna po utakmici!

Trenutno vodeća momčad istočne konferencije najbolje košarkaške lige na svijetu, NBA lige, Philadelphia 76ers ponovno je odlučila kazniti jednog od najboljih igrača svoje momčadi.

U pitanju je playmaker Ben Simmons koji ove sezone nije odigrao nijednu utakmicu za popularne Sixerse, a kao razlog navodi činjenicu da nije ‘mentalno spreman’.

On je ovog ljeta htio napustiti Philadelphiju te je kažnjen s dva milijuna dolara jer nije sudjelovao na trening kampu, odnosno pripremama. Odlučio se vratiti kako ga ne bi dalje kažnjavali, ali nije bio spreman igrati za Philadelphiju zbog ‘mentalnih problema’.

Klub je htio da se Australac vrati u momčad te su mu čak dogovorili terapiju kako bi se riješio svojih poteškoća. Zbog toga su ga prestali financijski kažnjavati, ali je Simmons na kraju bio samo jednom na terapiji pa mu je klub odlučio ukinuti primanja.

NEW l The 76ers have reportedly fined Ben Simmons his $360K game salary for missing Thursday night’s game and plan to resume fining him until he cooperates with team physicians on his mental health issues & fulfills other basketball-related obligations ⬇https://t.co/RO4HMkNuiP

— CBS Philly (@CBSPhilly) November 5, 2021