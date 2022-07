ZVIJEZDA KOJA JE RASLA U HRVATSKOJ PROŠLA DRAMU: ‘Doktori su mi spasili život, a već sam se oprostio od obitelji i suigrača’

Nekad je glasio za najvećeg talenta ABA lige, a svojim predstavama tada u zagrebačkoj Cedeviti je definitivno zaslužio taj epitet, potom je otišao u NBA ligu, ali odlučio se vratiti u Europu, što se pokazalo kao pun pogodak.

Džanan Musa danas je MVP španjolske lige i novi igrač Real Madrida. Tamo će zaigrati s Marijom Hezonjom, MVP ruske lige i također igrač koji se nije pronašao u NBA ligi.

Musa je odigrao sjajnu sezonu Breogani, a za Podcast inkubator je prepričao užas koji mu se dogodio kada je tijekom protekle sezone laktom dobio u grkljan.

‘Uhvatio sam se za vrat i nisam mogao govoriti. Prišao sam sucu, pokušavaa sam mu reći, ali nema glasa. Na poluvremenu sam ušao u svlačionicu, stao sam pred ogledalo i vidio sam da mi grlo stoji sa strane. Mislio sam da mi nešto nije u redu s očima… Vratio sam grkljan i on se malo pomaknuo u stranu. Nevjerojatno. Ušao je klupski liječnik, pomaknuo je grkljan i ja sam pričao.’

Never stop smiling😁! Elhamdulillah!! Thank you everybody for the messages, surgery went well and I will be back stronger! Love you all. pic.twitter.com/PNn3HxJw1U

— Dzanan Musa (@DzMusa) April 15, 2022