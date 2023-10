Pogledajte kako su stari ‘prijatelji’ žestoko izvrijeđali Crvenu zvezdu

Stav koji Srbija ima prema Rusiji odražava se i na sportskoj sceni, a ne samo politički, što se ovih dana još jednom osjetilo dok su u košarkaškoj Euroligi igrači Crvene zvezde bili u gostima protiv Žalgirisa u Kaunasu. Doživjeli su poraz, bilo je 79:74 za litavski klub, a za igrače Crvene zvezde, odjeknula je poruka s tribina u kojoj se spominjala povezanost s Rusima.

Zvezdaše su žestoko vrijeđali uzvicima, kako je preveo jedan litavski sportski zaljubljenik na Twitteru, danas X-u. U prvom planu bile su riječi da su u Kaunas došle – ruske ku*ke.

Bio je ovo nastavak priče koja između Žalgirisovih navijača i Crvene zvezde nije nova.

Kaunas Žalgiris fans have no chill 😅 “Serbs are russian bit**es” 💀💀💀 pic.twitter.com/A48SMq7izs

— Rimantas Trečiasis (@ramusvanagas) October 15, 2023