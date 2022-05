ŽESTOKI ODGOVOR POZNATOM SRBINU IZ HRVATSKE: ‘Što mi od toga dobivamo? Hvala i doviđenja’

Autor: Dnevno.hr/I.L

Hrvatska košarka je u teškom stanju. Ako je HNS bio u popularnoj ‘močvari’ onda je HKS u još dubljoj i zagađenijoj nego što je HNS. Čini se kako ništa ne vodi ka tomu da ta močvara presuši. Naprotiv, svađa između saveza i agenta Miška Ražnatovića dovoljno će je zagaditi.

Savez je klubovima dao rok do 13. svibnja da odluče hoće li prihvatiti ponudu u kojoj bi prvak igrao Ligu prvaka, još dva kluba FIBA Eurokup, a još tri ili četiri kluba mogla bi participirati u Alpe Adria kupu, koji je također pod ingerencijom FIBA-e.

Međutim, prigovor na to je imao najveći europski košarkaški agent, Miško Ražnatović. Čovjek koji je svojim radom stvorio više hrvatskih repreznativaca nego savez u zadnjih 10 godina. On smatra kako se igrači neće dovoljno dobro razviti ako odu iz ABA lige te je rekao da će napraviti sve da omogući bolji razvoj svojim igračima. Na to je spreman odgovor imao Dino Rađa.





Veliki sukob

‘Ta izjava dokaz je kako se u ABA ligi rukovodi privatnim interesima, a ne interesima i dobrobiti košarke. Jer, krenimo ovako. Danko Branković od ljeta je slobodan igrač. On odlazi iz Cibone. Tko mu je menadžer? Miško Ražnatović. Što od toga ima hrvatska košarka? Ništa. Što će od toga imati Cibona, hoće li dobiti odštetu, a godinama je radila s Brankovićem? Neće. Hvala, doviđenja…’ reako je Rađa za Sportske novosti te nastavio:

‘Mi imamo situaciju da naši klubovi u posljednjih nekoliko sezona s vodeća četiri kluba u ABA ligi imaju 16 posto pobjeda. Recite mi kako je u takvom okruženju moguće stvoriti igrača pobjednika, onoga koji je u stanju u nekim reprezentativnim kvalifikacijama dobiti jednu Rumunjsku.’ Očito legenda hrvatske košarke smatra da je agent kriv za neuspješnost naših klubova, a ne savez ili klubovi sami.









‘Ponovio bih, mi nismo protiv ABA lige, samo smo protiv ABA lige koju vode privatnici za svoje osobne interese. Neka se pozovu Savezi, neka oni određuju pravila.’ zaključio je Rađa.