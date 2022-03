ZATRESLO SE ZBOG SRPSKE LEGENDE: Sprema mu se rekordni novac, ovo bi odjeknulo

Nikola Jokić, 27-godišnji centar koji je svojim dosadašnjim uspjesima u karijeri već postao legenda srpske i europske košarke, mogao bi uskoro svoje odlične predstave na parketu ‘oploditi’ i jako bogatim novim ugovorom.

Miško Ražnatović, poznati menadžer koji dugo surađuje s Jokićem, tijekom gostovanja u ‘podcastu’ čiji je domaćin Donatas Urbonus kazao je da će srpski centar dolazećeg ljeta biti nagrađen novim ugovorom sa svojim Denver Nuggetsima, a taj ugovor bit će iz kategorije koja se u NBA ligi naziva – ‘supermax’. Kako i sam opis govori, od toga nema bolje.

U konkretnom slučaju, za Jokića to znači da bi novi ugovor bio ‘težak’ sveukupno 241 milijun američkih dolara za pet godina, što bi bio novi rekord u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Detalje predviđenog novog ugovora za Jokića po sezonama svojedobno je približio ESPN-ov analitičar Bobby Marks. U prvoj sezoni, srpski centar dobio bi 42,6 milijuna, u drugoj 44,9 milijuna, u trećoj 48,2 milijuna, u četvrtoj 51,5 milijuna, a u onoj posljednjoj, 54,8 milijuna dolara.

The Nikola Jokic super max extension in 2022 is projected to be the largest contract in NBA history.

*2023-24: $42.6M

2024-25: $44.9M

2025-26: $48.2M

2026-27: $51.5M

2027-28: $54.8M

Total of $241M

*Based on a salary cap of $121.5M

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 8, 2021