ZASJAJILI I BOGDANOVIĆ I ŠARIĆ: Bojan za samo 24 minute ubacio 26 poena za trijumf svog Utah Jazza

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović bio je najbolji strijelac Utah Jazza u visokoj pobjedi nad Sacramento Kingsima 113-81, dok je u okršaju Phoenix Sunsa i LA Clippersa Dario Šarić sa double-doubleom nadigrao Ivicu Zubca.

Bogdanović je u 24 minute za Utah zabio 26 koševa (šut iz igre 10/18, trice 5/9) te dodao četiri skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Najbolji pojedinac poraženog Sacramenta bio je Dewayne Dedmon sa 11 ubačaja.

U okršaju LA Clippersa Ivice Zubca i Phoenix Sunsa Darija Šarića bolji su bili Sunsi sa 130-122 a Šarić je upisao svoj prvi double-double ove sezone u dresu nove momčadi. On je u 34 minute zabio 15 koševa (šut iz igre 5/8, trice 3/6) uz deset skokova, tri asistencije i dvije ukradene lopte. Najbolji u redovima Phoenixa bio je Devuin Booker sa 30 koševa, dok je kod Clippersa Montrezl Harrell ubacio 28 koševa, a Kawhi Leonard 27.

Miami Heat je u produžetku sa 131-126 pobijedio Milwaukee Buckse koje je predvodio Giannis Antetoukounmpo sa 29 koševa, dok je Kris Middleton dodao 15. Dragan Bender nije ulazio u igru. Miami je do pobjede predvodio Goran Dragić sa 25 poena.

San Antonio Spurs su sa 124-122 bili bolji od Washington Wizardsa. Najbolji stijelac Spursa bio je LaMarcus Aldridge sa 27 koševa, dok je DeMar DeRozan dodao 26 uključujući i pobjednički koš. Luka Šamanić nije ulazio u igru za Spurse.





Cleveland Cavaliers su svladali Indiana Pacerse sa 110-99, a Ante Žižić nije igrao.

Večer je obilježio i Russell Westbrook koji je u pobjedi Houston Rocketsa od 126-123 nad gostujućim New Orleans Pelicansima stigao do 139. triple double učinka u karijeri. On je utakmicu završio sa 28 koševa, 10 skokova i 13 asistencija i na drugom je mjestu preskočio legendarnog Magica Johnsona po broju triple-double utakmica u povijesti. Ispred njega je samo još Oscar Robertson koji je imao čak 181 takvu utakmicu.