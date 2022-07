‘ZAR JE KULT REPREZENTACIJE OTIŠAO U KU*AC?’: Ma da sam imao televizor, razbio bih ga’

I Srbi i Hrvati vole se dičiti slavnom prošlošću u svemu pa i u sportu, a poslije nogometa, košarka je slovila jednima i drugima kao drugi najpopularniji sport.

No tijekom godina košarka je u jednoj i drugoj državi polako odumirala, u hrvatskoj je to već poprimilo epitet epidemije od koje se košarka, kako klupska tako i reprezentativna nikako ne mogu oporaviti, a sad se i Srbima dogodilo slično u Nišu protiv Belgije.

Iako Srbija nije u potpunosti izgubila mogućnost plasmana na Mundobasket, nakon domaćeg šokantnog poraza od Belgije put će im prepriječiti Grčka, Turska i Velika Britanija, što mnogi smatraju nepremostivom preprekom.





Kult reprezentacije

Jedan od onih koji su ostali zatečeni izvedbom i izgledom reprezentacije Srbije je i legendarni košarkaš i trener, Zoran Slavnić.

“Ne znam odakle krenuti… Imam tri pitanja. Gdje su Teodosić, Micić i Kalinić? Zar je moguće da nijedan novinar ne pita? Još dva NBA igrača, to je pet. Najvažniji igrači Zvezde i Partizana Koprivica, Avramović, Davidovac, Dobrić… Čekaj, ne razumijem, je l’ stvarno nemamo sastav da ovu nesretnu Belgiju izujemo? Tko to griješi? Tko to određuje sastav”, pita se Moka za srpske medije pa nadodaje:

“Ne vraćajući se uopće u naše doba, zar je kult reprezentacije toliko otišao u k**ac? Tko to da spašava? Angažiran, borba, žestoka. Vodiš 11 razlike u zadnjoj četvrtini… sreća što nisam imao televizor u bolnici jer bih ga razbio. Ne želim nikoga ni optuživati, ali ovo više nema smisla”, mišljenja je Slavnić koji je trenutno u bolnici nakon operacije kuka.

Tko je kriv?

"Što treba, da se ponovno vratim da vas počistim? Pešić je moj drug, generacija. Nisam mogao gledati utakmicu pa zaista ne mogu reći nešto o njemu. Ali ne mogu vjerovati… Postoje neka druga pitanja. I mene su počistili, zato sada mogu reći ovo i biti objektivan. Alo, o čemu se radi? Tko to jaše našom košarkom? I vi novinari, nitko da pita "gdje su svi igrači?". Jokić neka odigra dvije utakmice i da završimo posao. Tako da ništa više ne razumijem", rekao je Slavnić i prognozirao daljnje kvalifikacije:









“Bit ćemo jaki s Jokićem i Bogdanovićem ako bude igrao. Ne želim ih opterećivati jer ni moje igrače nitko nije opterećivao, ali u ovaj sastav i ovo kako igraju, ne vjerujem”.

Hrvati ne znaju što rade

Moka je isto prokomentirao i neuspjeh naše košarke u kvalifikacijama.

“Gledao sam zadnje minute. Čista pobjeda Hrvatske, na kraju dobije Finska zato što Hrvati ne znaju što rade. Igrali su im najbolji igrači Bogdanović, Zubac i Hezonja”, čudi se Slavnić pa se na kraju zapitao za sve nas:

“Pa zar me može netko uvjeriti kako je Finska jača od Hrvatske i da je Belgija jača od Srbije? Nemojmo se za**avati”, zapitao se Moka.