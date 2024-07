Vučićevi ‘neprijatelji’ se okupili, na njih je najviše upozoravao

Ubrzo nakon što su im već propali planovi za pravi rezultat nogometaša na Euru u Njemačkoj, u Srbiji su se u tamošnjoj sportskoj i široj javnosti okrenuli podizanju atmosfere za Olimpijske igre u Parizu. Ondje će im jaki aduti biti njihovi košarkaški reprezentativci koje će na olimpijskom turniru predvoditi Nikola Jokić, trostruki najkorisniji igrač sezone u NBA ligi, kojeg lani nije bilo s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu čija je završnica bila na Filipinima.

Srbi su na tom natjecanju bili srebrni, s kapetanskom vrpcom vodio ih je Bogdan Bogdanović, a sada i s Jokićem u sastavu, okupljeni su na pripremama za natjecanje s vrlo snažnom konkurencijom. Tu konkurenciju predvode američki košarkaši, novo izdanje tamošnjeg ‘Dream Teama’. Riječ je o momčadi koja je u ovoj situaciji glavni sportski neprijatelj Srbije u ambicijama Srba za osvajanje košarkaškog olimpijskog zlata.

Američka reprezentacija koja je na okupu zaista zaslužuje zvati se momčadi iz snova, ako se pogleda s kime sve raspolaže Steve Kerr, koji će s klupe voditi tu momčad. Kerr će se na parketu moći osloniti na iskusne zvijezde poput LeBrona Jamesa, Kevina Duranta, Stepha Curryja i Kawhija Leonarda, tu su i veliki asovi u reketu Joel Embiid te Anthony Davis, a iz mlađe generacije, odskaču Jayson Tatum, veliki adut Boston Celticsa koji su nedavno slavili naslov u NBA ligi, te Anthony Edwards iz prošle sezone odličnih Minnesota Timberwolvesa.

Steve Kerr says he was blown away by how hard LeBron practices.

Kerr: “I went to Ty [Lue] and [Erik Spoelstra] and said ‘Is this normal?’”

Spoelstra: “Everyday. Every drill. Every walk-through. Everyday.”

(via @MarkG_Medina) pic.twitter.com/HqJ3OGtiI1









— Legion Hoops (@LegionHoops) July 7, 2024