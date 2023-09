(VIDEO) Veliki srpski trener pričao, a onda iznenađenje u dvorani: ‘Izađite!’

Autor: Ivor Krapac

Neobične scene dogodile su se dok je veliki srpski trener Svetislav Pešić, izbornik muške košarkaške reprezentacije, govorio pred novinarima u završnoj fazi priprema za sutrašnje polufinale Svjetskog prvenstva u kojem Srbija igra protiv Kanade.

Utakmica je na rasporedu sutra u 10:45 sati po našem vremenu u filipinskom Pasayu u blizini Manile, a dok je još Pešić davao svoju izjavu, na engleskom su se dvoranom prolomio uzvik: ‘Izađite!’

Autor vikanja kojim se tjera bio je netko iz kanadskog tabora, možda čovjek zadužen za odnose s javnošću, možda netko iz stručnog stožera, a čulo se jako dobro.





Piše se i o salvi psovki

Na videu se čuje kako se viče, što je objavio srpski Telegraf, uz dodatak da je čovjek za odnose s javnošću na kraju treninga Srbije iz dvorane tjerao srpske novinare i izbornika Pešića.

Kurir, pak, piše da se moglo čuti i psovanje.









“Kanađani se žestoko osramotili: Uz salve psovki otjerali sve iz dvorane!”, stoji u naslovu Kurira.

“Izlazite vani (Get the f**k out) – vikao je nervozni Kanađanin, te je izazvao veliku neugodnost u dvorani”, dodaje Kurir.

Srpski portal je napisao i da ovo pokazuje nervozu u kanadskim redovima.









Kako će sve ispasti na parketu, konačni odgovor stiže sutra s početkom u 10:45, a tko je sudionik finala iz ovog polufinalnog para znat će se oko 12:30 sati.