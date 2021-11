(VIDEO) UTAKMICA PREKINUTA IZ GNJUSNOG RAZLOGA! Pijani navijač povraćao po terenu, igrači u šoku

Utakmica između Sacramento Kingsa i Utah Jazza završila je uvjerljivom pobjedom ekipe iz Salt Lake Cityja 123:105 te je najveće uzbuđenje na susretu bilo u režiji – navijača.

Situacija uz parket bila je dramatičnija od događanja na terenu, a za to se potrudio jedan od navijača koji je utakmicu došao gledati u vidno alkoholiziranom stanju.

Jedva je držao glavu na ‘ramenima’, a onda je – pokleknuo.

Zbog spomenutog navijača utakmica je prekinuta na 15 minuta jer se ispovraćao uz sami parket, naravno, zbog prekomjerne konzumacije alkohola. Tim potezom postao je prva zvijezda susreta, a cijeloj situaciji gadili su se, ali i smijali, igrači na terenu.

Jazz/Kings game: Footage of the drunk Kings fan that puked on the court tonight 🤮#NBATwitter #SacramentoProudpic.twitter.com/ltKjXhO3Pk https://t.co/OB51PR5psz

— 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 🗣️ (@_Talkin_NBA) November 21, 2021