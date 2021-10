(VIDEO) ULIČNA TUČA KOŠARKAŠICA: Pogledajte kako su se obračunale LETJELO PERJE

Snimka koja je postala viralna preko noći nije učinila nimalo dobrog američkim košarkašicama, članicama Atlante, Courtney Williams i Crystal Bradford.

Naime, na snimci se može vidjeti kako njih dvije na nepoznatoj lokaciji, u svibnju 2021, ulaze u tuču s neimenovanim ženama okupljenim oko jednog kamiona brze hrane. S njima je bila i Kalani Brown, košarkašica Hatajspora, koja je pokušala smiriti situaciju.

Nije poznato što je bio uzrok ove žestoke tuče, a Williams je tvrdila kako ona i njena prijateljica nisu prve počele, a nedugo nakon toga je uputila ispriku.

Još rastem

” Želim se ispričati zbog videa koji sam objavila. Ne želim predstaviti sebe ili vlastitu organizaciju na iole negativan način. Učim svakodnevno, tako da pitam za milost dok rastem. Još jednom, ispričavam se svima koje je ovo dotaklo”, napisala je Williams na Twitteru.

Iz ekipe Atlanta poručili su kako je ovakvo ponašanje nedopustivo, te da se radi na daljim koracima kad su ove dvije igračice u pitanju, prenijeli su američki mediji.

THIS SHIT AINT CUTE,

