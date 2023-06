(VIDEO) Totalni kaos na grčkom derbiju! Navijači provalili na teren, intervenirala policija

Grci su poznati kao temperamentan narod, a kada se radi o košarci, naročito o derbiju između Olympiakosa i Panathinaikosa , navijačke strasti često znaju prerasti u totalno ludilo.

Tako je tijekom četvrte utakmica finalne serije za grčkog prvaka, u kojoj je Olympiakos vodio s 2:1, došao na gostovanje kod Panathinaikosa u njihovu dvoranu OAKA.

Na kraju je završilo 63:35 za Olympiakos, koji je tako obranio lanjsku titulu i uzeo ukupno 14. naslov domaćeg šampiona, što se naravno nije svidjelo domaćim navijačima.

The moment when everything went downhill in OAKA 😬pic.twitter.com/WBU1e8XD1l

