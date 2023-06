(VIDEO) Teški kaos, Jokićevu suprugu ‘nokautirao’! Stradao i policajac, a pogledajte što su napravili Srbinu

Denver Nuggetsi slave naslov NBA prvaka u svečanoj paradi u svojem gradu, ali umjesto da u prvom planu bude samo veselje, ima i kaosa.

U fokusu navijača je u slavlju bio Nikola Jokić. Srpska zvijezda vodila je Nuggetse u dolasku do naslova, a sudjeluje i u proslavi sa svojim najbližima – s jednom ružnom scenom koja je odjeknula nakon što je u slavljeničkoj vožnji na krovu otvorenog vozila bila pogođena Jokićeva supruga Natalija.

Netko je bacio limenku, najvjerojatnije piva, doletjela je Nataliji Jokić u glavu i ostale su posljedice tog udarca. Snimka pokazuje da je nesretnu suprugu srpske zvijezde baš neugodno uzdrmalo.

Bilo je u ovom slavlju usred gužve i teških vijesti povezanih s jednim policajcem. Nesretnog čovjeka pogodio je vatrogasni kamion i morao je biti prebačen u bolnicu, po prvim službenim informacijama organa reda u Denveru, s ozbiljnim ozljedama koje je policajac pretrpio.

Alert: A DPD officer was struck by a fire truck near the end of the parade route at W. 13th Ave/Cherokee St. The officer was transported to the hospital with serious injuries and the crash is under investigation. Updates posted as available. pic.twitter.com/IIyD0xIBeF

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) June 15, 2023