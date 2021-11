(VIDEO) SVI PRIČAJU O POTEZU ‘OMRAŽENOG’ HRVATA! Učinio što nitko nije pa zamalo izazvao tučnjavu!

Ruski UNICS iz Kazana nastavio je sa sjajnim predstavama u najjačem europskom košarkaškom natjecanju – Euroligi. Slavili su protiv berlinske Albe 85:71, a jedan od poteza utakmice napravio je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja.

Nekadašnji NBA igrač i jedan od ‘omraženijih’ hrvatskih igrača monstruozno je zakucao preko najvišeg igrača Eurolige, Christa Koumadjea. Hezonja hrvatsko javnosti nije ‘favorit’ zbog svojih čestih odluka da ne nastupa za reprezentaciju, a jednom je svoju odluku objasnio s rečenicom: ‘Nije mi se dalo igrati’.

Sada je oduševio sve košarkaške ljubitelje, ali je zamalo izazvao tučnjavu na terenu.

Hezonja je u karijeri nastupao za Barcelonu, a potom u NBA-u za Orlando, Knickse i Portland da bi se prošle sezone vratio u Europu i zaigrao za Panathinaikos. Od ove sezone nastupa za ruski klub, a tijekom cijele karijere bio je poznat kao fizički moćan igrač te je svojim zakucavanjima često mamio uzdahe gledatelja.

Napravio je to i danas, a potom je zbog unošenja u lice protivniku, zamalo izazvao tučnjavu koju su spriječili njegovi suigrači.

.@mariohezonja to the rim with authority 😯‼️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/euqKACwNGO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2021