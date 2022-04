(VIDEO) ŠTO JE NJIMA U GLAVI? Košarkaši Zvezde odbili držati transparent protiv rata u Ukrajini

Košarkaši Crvene zvezde gostovali su u Litvi gdje su igrali protiv Žalgirisa u 22. kolu Euro lige, a odmah na početku utakmice navukli su bijes domaćih navijača.

Naime, prije početka utakmice košarkaši Žalgirisa iznijeli su transparent u bojama ukrajinske zastave na kojem je pisalo “Stop the war” (zaustavite rat), kojim su pozvali na prekid neprijateljstava.

Igrači Zvezde u tom trenutku pravili su se da ne vide cijeli transparent, neki su pognuli glave i gledali u parket i nisu ga željeli prihvatiti i razviti sa svoje strane terena.

Salve zvižduka

Naravno takav potez izazvao je salve zvižduka s tribina, a ostaje pitanje treba li Zvezda snositi sankcije ovom jasnom porukom podrške ratu u Ukrajini i agresoru Rusiji.

U svakom slučaju Žalgiris je pobijedio 103:98, ali o potezu košarkaša i vodstva Crvene zvezde još će se dugo pričati.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.

Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1

— BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022