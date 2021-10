(VIDEO) SRBINU JE DOSTA, OVO VIŠE NIJE HTIO SLUŠATI: Svoje razbjesnio, a sad puca, ‘brate, baš me briga za to!’

Početak je nove sezone na NBA parketima, a na njenom startu, Nikola Jokić ponovno će biti temelj uspjeha Denver Nuggetsa. Nakon prošlosezonskih izdanja zbog kojih je zaslužio nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) u ligi, od Jokića se i dalje očekuje puno, no sjajnog Srbina takav teret očekivanja ne zamara.

Jokić je pokazao kakav pristup ima dok je odgovarao na novinarsko pitanje o tome postoji li sada dodatni pritisak zbog individualnog priznanja koje je lani bilo njegovo. ‘Brate, baš me briga za to, da budem iskren’, rekao je srpski centar, prekidajući pitanje prije nego ga je čuo do kraja.

Question to Nikola Jokić: How are you approaching this season as the reigning MVP, do you feel like it puts any more pressure on you or is it…

Jokić, interrupts: “brother, I could not care less, for real.” pic.twitter.com/u9WBuSmioF

— Katy Winge (@katywinge) October 19, 2021