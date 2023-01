(VIDEO) SRBIN ‘RAZVALIO’ I NAJJAČE: Pogledajte potez koji je izazvao prekid, čekalo se pola sata

U borbi za novi naslov za najkorisnijeg igrača u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, srpski majstor Nikola Jokić pokazao je klasu na parketu predvodeći svoje Denver Nuggetse u pobjedi nad Boston Celticsima, momčadi s najboljim omjerom pobjeda i poraza u trenutnoj NBA sezoni. Jokić se istaknuo trostruko-dvoznamenkastim učinkom u dolasku Nuggetsa do 123:115 na domaćem parketu, a ss tom pobjedom, momčad iz Denvera drži se na vrhu u Zapadnoj konferenciji, sada s omjerom 24-12.

Najbolji srpski košarkaš ‘počastio’ je Celticse zabivši im 30 poena, a tome je pridodao po 12 skokova i asistencija. Na drugoj strani, u gostujućem dresu najbolji je bio Jaylen Brown, koji se istaknuo s 30 poena i osam skokova.

Jokić je ‘razvaljivao’ svojom igrom, a u protivničkoj momčadi je jedan košarkaš doslovno razvalio obruč nakon što je imao snažno zakucavanje. Svojim držanjem za konstrukciju koša poslije atraktivnog poteza, centar Celticsa Robert Williams izazvao je da se sve nakrivi i trebalo je popravljati koš, a to je dovelo do pola sata dugog prekida utakmice dok je trajala posljednja četvrtina.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu – ovdje.

S raspoloženim Jokićem, Denver Nuggetsi nakon zvučne domaće pobjede drže prednost na prvom mjestu u Zapadnoj konferenciji. U pratnji su Memphis Grizzliesi i New Orleans Pelicansi, i jedni i drugi s omjerom 23-13.

Boston Celticsi ostali su na vrhu u Istočnoj konferenciji i s najboljim omjerom u ligi. Sada imaju 26 pobjeda i 11 izgubljenih utakmica, a prvi u pratnji na Istoku su Brooklyn Netsi koji imaju omjer 24-12.

U kolikom je naletu Jokić pokazuje njegovih pet trostruko-dvoznamenkastih učinaka u posljednjih osam odigranih utakmica. U tri od tih pet trostruko-dvoznamenkastih nastupa zabio je jako puno, jednom 30 poena, a još dvaput 40 ili više poena.

Nikola Jokić has FIVE triple-doubles in his past eight games.

◽️ 40 PTS, 27 REB, 10 AST vs. CHA

◽️ 13 PTS, 13 REB, 13 AST vs. MEM

◽️ 41 PTS, 15 REB, 15 AST vs. PHX

◽️ 19 PTS, 12 REB, 12 AST vs. MIA

◽️ 30 PTS, 12 REB, 12 AST vs. BOS









The Nuggets have won each of those games. pic.twitter.com/CSQ8JUu6P3

— The Athletic (@TheAthletic) January 2, 2023