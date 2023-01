(VIDEO) SPORTAŠ SUDJELOVAO U STRAŠNOM ZLOČINU! Glavom platila mlada majka, ‘otišla je prerano u ovom bezumlju…’

Velika tragedija pogodila je sveučilišnu košarkašku momčad američke Alabame tijekom vikenda u kojoj je jedan njihov igrač sudjelovao u ubojstvu 23-godišnje djevojke Jameje Harris, majke malog dječačića koja je izgubila život u pucnjavi u gradu Tuscaloosi.

Djevojka je smrtno stradala dok je bila u vožnji gradom, a sve se dogodilo u pucnjavi u kojoj je jedan od sudionika bio 21-godišnji Alabamin košarkaš Darius Miles, u vozilu s još jednim muškarcem, godinu mlađim Michaelom Lynnom Davisom.

Obojica su privedeni, a čeka ih suočavanje s optužbom za ubojstvo.

“Prvi tragovi govore da se sve dogodilo zbog manjeg sukoba u kojem su dvojica iz jednog automobila bili sa žrtvom u njezinom vozilu”, bio je izvještaj organa reda.

Nakon što je priveden i čeka ga suočavanje s optužbom, mladi košarkaš odmah je udaljen iz momčadi, a na sveučilište se neće vraćati.

Bez ulaska u detalje s obzirom na to da traje istraga, prvi javni istup nakon tragedije imao je Nate Oats, trener Alabamine košarkaške momčadi.

“Izražavam najdublju sućut obitelji i prijateljima Jameje Harris, mlade žene, kćeri i majke, koju smo izgubili prerano zbog čina bezumlja”, rekao je Oats.

“Ovo je nevjerojatno tužna situacija, njezini prijatelji i obitelj su nam u mislima i molitvama dok tuguju zbog gubitka…”, dodao je.

Nakon što su ga priveli i odvodili u policijsko vozilo, objavljena je i jedna snimka koja pokazuje mladog košarkaša kako uzvikuje u boli poslije zločina zbog kojeg je uništio karijeru, a sudska borba odredit će nastavak života…

University of Alabama basketball player Darius Miles cried out to loved as he’s taken to the Tuscaloosa County Jail Sunday. Miles and Michael Lynn Davis were both charged with capital murder in the shooting death of Jamea Jonae Harris on The Strip just before 2am this morning. pic.twitter.com/Q4SPJryoyi

— Kelvin Reynolds (@Fox6Kelvin) January 16, 2023