(VIDEO) SPLIĆANI OVACIJAMA DOČEKALI LEGENDARNOG SRBINA: Gripe pljeskom pozdravile trenera Zvezde

Topli doček od svoje bivše publike i sugrađana doživio je legendarni košarkaš trofejne Jugoplastike Duško Ivanović.

Ivanović se na Gripe vratio kao trener Crvene zvezde, protiv koje danas igra Split u 13. kolu regionalne AdmiralBet ABA lige.

Prije same utakmice upriličeno je malo slavlje, kada je Dušku Ivanoviću direktor Žutih Dejan Žaja uručio prigodni dres.

Utakmica je završila pobjedom Crvene zvezde 72:63, a sve je bilo riješeno u trećoj četvrtini kada je Zvezda otišla na 14 razlike pa su do kraja utakmice i s jedne i s druge strane priliku dobili i igrači s manjom minutažom.

Član slavne generacije

Duško Ivanović bio je član legendarne ekipe iz Splita koja je u dvije godine pokorila Jugoslaviju i Europu, s legendarnim Rađom, Kukočem i ostalima.

Kako su Gripe dočekale Duška Ivanovića donio je Dalmatinski portal, a video pogledajte OVDJE.

.@kkcrvenazvezda head coach and @kksplit_ legend Duško Ivanović has returned to Gripe after many years and he received standing ovation from packed Split Sports Hall. 👏👏👏

The 🟡 family never forget their heroes. 🙌#ABALiga pic.twitter.com/1A1ixMPZ9a









— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 2, 2023