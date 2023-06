(VIDEO) Specijalci spašavali Jokića od mase! Dvoje prostrijeljenih na proslavi naslova prvaka

Ružne scene s proslava naslova NBA prvaka iz Denvera, ponovno pokazuju stranu sporta koja nema nikakve veze s njim, a u SAD-u takve proslave često završavaju pucnjavom, mrtvima, a nažalost tako je bilo i ovaj put.

Nuggetsi su osvojili prvu povijesnu titulu NBA prvaka, a na ulice Denvera izašli su navijači kluba kako bi proslavili naslov s igračima, kada je došlo do pucnjave, u kojoj je nastradalo dvoje ljudi, od kojih jedan policajac.

“Policajac je u ozbiljnom, ali stabilnom stanju sa teškom ozljedom potkoljenice. Istraga je u tijeku”, navela je u priopćenju policija.

A witness to today’s shooting in downtown Denver told us there were several men arguing when one pulled a gun and shot two of the others. The victims did not appear to be random.

Police say the two victims are in serious condition.

The suspect is not in custody. pic.twitter.com/p4QUiOEqcg

— Jeffrey Cook (@JeffreyCook) June 15, 2023