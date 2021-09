(VIDEO) POZNATI BRADONJA IZBACIO ZVIJEZDU IZ TAKTA: ‘Zašto ovdje puštate svakoga?’

Uoči početka nove sezone NBA timovi organiziraju konferencije za medije, na kojima igrači i članovi stručnog stožera odgovaraju na pitanja novinara.

Među ljudima koji su došli na konferenciju Brooklyna našao se i poznati voditelj David Letterman, koji je nakon televizijskog umirovljenja svoje lice ukrasio velikom bradom. Ovom prilikom želio je sakriti svoj identitet pa se predstavio kao Dave iz “Basketball digesta”.

Dobio je priliku postaviti pitanje Kevinu Durantu, a očito je Letterman lagano iznervirao superstara Netsa, koji izgleda nije bio svjestan tko mu postavlja pitanja.

Nije skrivao nervozu

“Kevine, zašto te zovu Kej-Di (KD), mogu li te i ja tako zvati?”, upitao je Letterman NBA igrača:

“Da”, odgovorio je Durant i onda potpuno zbunjen nastavio pričati:

“Zovem se Kevin, pa je ‘K’ prvo slovo mog imena, prezivam se Durant, prvo slovo prezimena je ‘D’, pa zato.”

Letterman, odnosno Dave, ga je potom upitao na koliko visokom nivou će igrati, gledano u postotcima:

“110 posto”, kazao je Durant.

Kada je završio razgovor bio je vidno nervozan.

“Zašto puštate svakoga ovdje!?”, obratio se ljudimaiz Brooklyna zaduženim za odnose sa javnošću.

Durant izgleda nije znao da je u pitanju Letterman, koji se izgleda želio malo našaliti sa superstarom Netsa.

David Letterman appeared at Nets media day as "Dave from Basketball Digest" and asked Kevin Durant the hard-hitting questions, like why he's called KD. pic.twitter.com/OBl2VIycMK

— The Big Lead (@TheBigLead) September 27, 2021