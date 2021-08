(VIDEO) POHLEPA IH JE KOŠTALA MILIJUNE: Nudili im nevjerojatan novac, a sada ih ismijavaju

Kako ponekad treba dobro promisliti prije nego što se donesu važne životne odluke, uči nas priča dvojice NBA igrača koji su zbog vlastite pohlepe ostali bez milijunskih svota na računima.

Prvi junak priče je Victor Oladipo kojem je Indiana prošlog ljeta ponudila 112 milijuna dolara za četverogodišnji ugovor, međutim, američki košarkaš glatko je odbio ponudu, jer je vjerovao kako bi u drugom klubu mogao dobiti mnogo više novca.

Oladipo je otišao je u Houston, koji mu je ponudio dvogodišnji ugovor vrijedan 45 milijuna dolara, međutim, Amerikanac je to odmah odbio, pa su ga Rocketsi proslijedili u Miami. No nesretni Oladipo teško je ozlijedio koljeno čim je došao na Floridu i sezona je za njega bila gotova.

Ovog ljeta Miami je Oladipu ponudio minimalni veteranski ugovor od dva milijuna dolara za sezonu. Morao je prihvatiti jer se vraća nakon ozljede i trenutno nema drugih mogućnosti.

Loša odluka

Njemački reprezentativac i NBA košarkaš Dennis Schroder koji je prošle sezone igrao za Los Angeles Lakerse u ožujku nije želio produžiti ugovor, kada su mu Lakersi ponudili 84 milijuna dolara u četiri godine, a njemački playmaker hladno je odbio. Mislio je da vrijedi 120 milijuna dolara.

No Lakersi su u prvom kolu ispali od Phoenix Sunsa, a Nijemac je igrao katastrofalno pa su ovog ljeta Lakersi doveli Russella Westbrooka i Schroder im više nije trebao te je morao pronaći novu momčad.

Sada, manje od pola godine nakon što je odbio 84 milijuna dolara, Schroder je potpisao jednogodišnji ugovor s Boston Celticsima za 5,9 milijuna dolara. Tražio je i od Bostona bolji ugovor, barem devet i pol milijuna, ali Boston je to odbio i Nijemac je prihvatio njihovu prvu ponudu.

Reakcija novinarke Elle Duncan nakon što je objavljeno da je Schroder potpisao ugovor vrijedan 5,9 milijuna dolara postala je hit na internetu.

