(VIDEO) Pogledajte bizarne pokušaje Tomaševića s loptom, nije htio odustati

Autor: Ivor Krapac

Tomislav Tomašević je danas u društvu suradnika i suradnica posjetio Osnovnu školu Ante Kovačića, kako bi na licu mjesta provjerio kako izgleda završetak dogradnje škole na kraju radova.

Tom prilikom se zagrebački gradonačelnik primio lopte, košarkaške, i nije završilo dobro.

Tomašević je pet puta pokušao zabiti koš, što s poludistance, što pod obručem, ali nikako nije išlo. Trudio se, nije htio odustati, no na koncu je ipak dodao loptu, a od ‘suigrača’ je stigao fini vanjski šut.





Zamjenici bili uz njega

U obilasku su uz Tomaševića bili i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, a svi su svjedočili neobičnim scenama u kojima gradonačelniku nikako da krene.

Kako izgleda snimka s promašajima zagrebačkog gradonačelnika pogledajte u nastavku.

🏀Tko zna, zna💪 💯Gradonačelnik se potrudio atraktivnom figurom, ali naš kolega Ante Raić znalački je zabio🏀





#slušamsljeme Oš Ante Kovačić Tomislav Tomašević Grad Zagreb Posted by HRT Radio Sljeme on Tuesday, 5 September 2023

Bile su to sasvim drugačiji prizori od onih kojima sportski zaljubljenici ovih dana svjedoče na Svjetskom prvenstvu košarkaša, na kojem je Srbija prva došla do polufinala, a borba za medalje za one najbolje slijedi do kraja tjedna.