(VIDEO) PET HRVATA NA DRAFTU: Neće svi biti izabrani, ali imamo ‘našeg Porzingisa’ kojem predviđaju veliki uspjeh!

Izašla je lista igrača koji su se preliminarno prijavili za NBA Draft 2019. godine. Na njoj je čak 233 imena, od čega čak 55 igrača koji ne dolaze iz SAD-a, to jest s njezinih koledža ili srednjih škola. Čak desetina “stranaca” dolazi iz Hrvatske. Petorica naših mladića prijavila su se, a do 10. lipnja mogu se i povući, kako bi mogli biti u krugu prijavljenih za 2020. godinu.

Za ljude koji i ne prate baš najbolje i najpomnije događanja u hrvatskoj košarci neka će imena izgledati nepoznato. Redom, Darko Bajo, Leo Čizmić, Mate Kalajžić, Toni Nakić i Luka Šamanić idu po američki san. Paradoksalno, samo bi ovaj potonji – sin nekadašnjeg sportskog direktora riječkog Kvarnera 2010 te bivšeg igrača Cibone i Zadra, Marka Šamanića nešto i mogao “napraviti” na toj ceremoniji koja će se 20. lipnja održati u New Yorku.

Šamanić je nakon kadetskog staža u Zagrebu, odnosno juniorskog u Barceloni trenutno član ljubljanske Petrol Olimpije. Referenca o tome kako je Olimpija ispala iz regionalne ABA lige neće mu pomoći na putu prema NBA-ju, ali Šamanić trenutno kotira između 40. i 45. mjesta po brojnim projekcijama. Ima Šamanić i iskustva iz mladih reprezentacija, nastupao je za U-16 i U-18 vrste, bio je u krugu seniora…

Za ostale, iskreno – ne vjerujemo da će ući u izbor ovogodišnjeg drafta. Mnogi će se od preostale četvorke, ako ne i svi, povući s liste prijava.

