(VIDEO) OČAJNI NA PARKETU, ALI BAR IMAJU SMISLA ZA HUMOR: Cavaliersi smislili gadnu spačku za novaka

Cleveland Cavaliersi trenutno su najgora NBA momčad, ali to im nije pokvarilo smisao za humor. Glavna zabava sad im je iživljavanje na pridošlicama, a ovog puta na “genijalnu” ideju došao je Tristan Thompson.

Naime, novaku u Cavaliersima, Collinu Sextonu, dali su zadatak da na svaku utakmicu donese 24 krafne. Nažalost, on je zbunio i donio samo 12. Thompsona to nije oduševilo pa mu se odlučio osvetiti spačkom.

Sextonov auto napunio je kokicama, a na staklima mu je ostavio i poruku:

“Tu je 12 vrećica kokica koje predstavljaju broj krafni koje nisi donio”, pisalo je na prvom papiru, kraj kojeg je stajala i naredba:

“Zahtijevamo 2 paketa po 12 krafni, ne jedan.”

This is how the Cavs punished Collin Sexton got for not bringing enough doughnuts 😂🍩 pic.twitter.com/orZZ04WenL

— Cavs Nation (@CavsNationNet) 17. prosinca 2018.