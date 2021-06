(VIDEO) NITKO SE NE ŽELI ZAKAČITI S OVOM SRPSKOM BRAĆOM! ‘Bacao je budućem milijarderu noževe oko glave!’

Scene braće Jokić koji vrijeđaju košarkaše Phonex Sunsa nakon što je njihov najmlađi brat Nikola ušao u sukob s Bookerom, koji je reagirao nakon jednog grubog Nikolinog prekršaja nad suigračem obišle su svijet.

I dok su Booker i Nikola opasno gledali jedan drugoga na parketu i sve začinili sporadičnim naguravanjem, Jokićeva braća na tribinama radila su pravi show.

Krenula je salva uvreda na srpskom, od spominjanja uže i daljnje rodbine do, “Dođi bre vamo”, a potom su se i okomili na suca. Ipak osiguranje je uspjelo zadržati braću Jokić, Najmanju i Strahinju u sjedalicama, mada to nije bilo nimalo lako.

I’ll keep saying it. The Jokic clan is not to be trifled with. His brother is terrifying and I’d be sprinting towards the bench here. (H/t @soo_sue_mee) pic.twitter.com/pGCpiZ3Rmu

— Bobby Reagan (@BarstoolReags) June 15, 2021