(VIDEO) NEVJEROJATNA SRAMOTA U PRIJENOSU UŽIVO! Preimenovao Srbina, jednog od najboljih na svijetu!

Novinar kultnog američkog ESPN-a pošteno se osramotio na popularnoj emisiji First Take.

Jedan od gostiju i komentatora napravio je pogrešku koja nije prošla nezapaženo te je u brzo postala hit na društvenim mrežama.

Malo je nevjerojatno da čovjek koji dolazi na televiziju kao poznavatelj NBA lige i košarke ne zna kako se zove MVP te lige.

Michael Wilbon pričao je o Kyrieu Irvingu i tome kako on kao razigravač nikada u karijeri nije imao šest asistencija u prosjeku, a potom je spomenuo Jokića. Htio je usporediti kako Jokić kao centar ima više asistencija od Irvinga, ali onda se dogodio lapsus.

Disrespect season is upon us.

Michael Wilbon calls reigning NBA MVP Nikola Jokic… “Jokovic” pic.twitter.com/0mIlxP8IoP

— RK (@RyanKoenigsberg) October 19, 2021