(VIDEO) NEVIĐENE SCENE NA TERENU: Dječaci masovno napali suca poslije utakmice

Svjedoci ružnim scenama na terenu bili su gledatelji jedne vjerojatno srednjoškolske košarkaške utakmice u Americi, kada su nakon kraja susreta dječaci masovno napali suca.

Zbog čega je napadnut sudac nije poznato, ali je iz snimke vidljivo kako je na njega nasrnula cijela momčad, a iako se pokušao obraniti nije dobro prošao.

Naime, sudac je po izvješću zaradio čak 30 šavova na tijelu, a reagirala je i policija nakon što se pojavila snimka incidenta.

Traže počinitelje

Utakmica je odigrana u saveznoj državi Georgi u gradu Lithonia, a policija je izjavila:

“Žao nam je zbog događanja u našoj zajednici ovog vikenda. Želimo služiti zajednici kako bi ona bila što sigurnija. Pokrenuli smo istragu u ovom slučaju”, priopćeno je iz policije.

U svemu je i tužno kako se osoba koja snima video, ili je pored nje, cijelo vrijeme smije trenutcima kada sedam osam dječaka nogom u glavu udara suca.

Y'all these bad ahh kids got off on the referee 😐 Why the other refs ain't help tho pic.twitter.com/FGXhxqFDer

— NoPauseTv (@NoPauseTv) April 4, 2022