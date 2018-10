(VIDEO) NEVIĐENA GLUPOST! BiH košarkaša nokautirao protivnik zbog zakucavanja

Čini se da su košarkaši u subotu navečer bili posebno razdražljivi. U NBA ligi su se potukli Lakersi i Rocketsi, a u austrijskom prevnstvu igrač Kapfenberga nokautirao je Ervina Zulića, koji je zakucao za Wells.

Naime, u četvrtoj četvrtini, pri rezultatu 73:56 za Wells, Ervin Zulić zakucavanjem je povećao vodstvo. Nakon toga je nekoliko trenutaka ostao visjeti na obruču, što je razljutio protivničkog igrača iako se radi o prilično standardnom načinu slavljenja pogotka.

Crazy. Crazy. Crazy.

David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.

Crazy. Crazy. Crazy. pic.twitter.com/CVmXYGTAgu

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 20, 2018