(VIDEO) MONSTRUOZNO ZAKUCAVANJE PREKO DVOJICE: ‘Bosanska zvijer’ zapalila Amerikance

Autor: HINA/B.H.

Košarkaši Bostona bili su na pragu trećeg poraza u posljednje četiri utakmice, ali su u završnih 4:24 minute nadigrali Oklahoma City Thunder sa 16-1 te na kraju slavili sa 101-95, što je domaću momčad ostavilo i dalje bez pobjede u četiri nastupa u novoj sezoni.

Oklahoma City je vodio većim dijelom utakmice, na poluvremenu su bili u plusu od 16 koševa, a nakon što je na 4:24 minute prije kraja Paul George pogodio oba slobodna bacanja prednost domaće momčadi iznosila je devet poena (94-85).

Do kraja utakmice jedini koš za domaću momčad postigao je centar Steven Adams s crte za slobodna bacanja, što je bilo dovoljno da Thunder i u posljednju minutu utakmice uđe s vodstvom (95-93). Međutim, polaganje Kyrieja Irving, trica Marcusa Morrisa te pogođena tri od četiri slobodna bacanja odveli su Boston do pobjede, jer nijedan od pokušaja za tricu domaće momčadi nije bio precizan.

Jayson Tatum je sa 24 koša bio najbolji strijelac Bostona, ali veliki doprinos i poticaj Celticsima s klupe dao je Marcus Morris koji je ubacio 21 koš uz 10 skokova. Al Horford je postigao 19 koševa uz devet skokova. Paul George je sa 22 koša bio najbolji strijelac Oklahome, ali je šutirao 7/22. Russell Westbrook je ubacio 13 poena šutirajući 5/20, a tome je dodao 15 skokova i osam asistencija.

LeBron James i Los Angeles Lakersi ostvarili su prvu domaću pobjedu te drugu zaredom, svladavši do sinoć neporaženi Denver sa 121-114. Iako konačan rezultat to ne pokazuje, gostujuća momčad je imala priliku za pobjedu u Staples Centeru, gdje su pet minuta prije kraja vodili 108-104.

“Obrana nam je donijela pobjedu. I Lance Stephenson koji nas je pokrenuo”, izjavio je nakon dvoboja LeBron James koji je ostvario svoj prvi “triple-double” u zlatno-ljubičastom dresu, a 74. u karijeri, ubacivši 28 koševa uz 11 skokova i isto toliko asistencija.

Spomenuti Stephenson je završio sa 12 koševa, četiri skoka i četiri asistencije, a veliki doprinos pobjedi dali su Kyle Kuzma sa 22 koša i JaVale McGee sa 21 poenom i sedam skokova. Ne treba zaboraviti ni Lonza Balla koji je završio sa 12 koševa, osam asistencija i šest skokova, a pogodio je tricu kojom su Lakersi poveli 113-108 na tri minute prije kraja. Denver je sa 24 koša i 11 skokova predvodio Nikola Jokić, Jamal Murray je ubacio 22 poena uz 10 skokova, a 20 koševa postigao je Monte Morris.

Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Portland, koji je na gostovanju u Orlandu slavio sa 128-114, za što najveće zasluge pripadaju prvoj zvijezdi Trail Blazersa Damianu Lillardu koji je ubacio 41 koš. Domaća momčad nijednom nije vodila, ali je nakon zaostatka od 16 koševa početkom treće četvrtine, uspjela doći do samo -3 (99-102) 7:54 minuta prije kraja. No, Lillard i C. J. McCollum su se pobrinuli da se ne dogodi još jedan veliki preokret.

Uz 41 koš Lillard je imao sedam skokova i šest asistencija. McCollum je ubacio 22 koša, a Jusuf Nurkić je ponovno bio na “double-double” učinku sa 18 koševa i 10 skokova. Kod Magica standardno najbolji bio je Nikola Vučević sa 24 koša i 11 skokova. Terrence Ross je ubacio 21 poen, a Aaron Gordon 17.

Do posljednje tri i pol minute prvog poluvremena, činilo se da bi Cleveland mogao biti ravnopravan suparnik na gostovanju u Detroitu. Naime, tada su Cavaliersi još bili u prednosti (48-46). No, Detroit je završio drugu četrvtinu serijom 12-2 te pred kraj treće četvrtine došao do 16 koševa prednosti te je uspijevali održavati oko dvoznamenkastog broja, da bi na kraju slavili sa 110-103.

Andre Drummond je bio pokretačka snaga domaćih pod oba obruča postigavši 26 koševa uz 22 skoka. Blake Griffin je također ubacio 26 poena uz 10 skokova, a Reggie Jackson je postigao 16 koševa. Cavaliersovi igrači s klupe bili su zaslužni za 64 od 103 koša gostiju. Kyle Korver je ubacio 21, Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 14, a Larry Nance Jr. 11 koševa.

Cleveland (0-5) u drugoj “post-LeBron” eri još uvijek ne zna za pobjedu, dok je Detroit sa 4-0 ostao jedna od četiri neporažene momčadi u novoj sezoni NBA lige: u Istočnoj konferenciji su to još Toronto (5-0) i Milwaukee (4-0), a u Zapadnoj samo New Orleans (3-0).