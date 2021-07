(VIDEO) KOŠARKAŠIMA POPUSTILI ŽIVCI: Mršić se naljutio, a Babo je zaplakao VELIKO RAZOČARANJE

Nakon ispadanja Hrvatske u polufinalu kvalifikacijskog turnira za OI u Tokiju od Njemačke 86-76, izbornik i košarkaši nisu krili tugu i razočaranje što nisu uspjeli doći barem do finala.

Iako je reprezentacija imala podršku tribina i Torcide tijekom cijele utakmice, naši reprezentativci su bili lošiji protivnik i mora se priznati zasluženo su izgubili.

Nakon utakmice novinar je upitao izbornika Veljka Mršića o njegovom statusu u reprezentaciji, što je zasmetalo izbornika koji je samo kratko odgovorio: “On je isti kao što je bio i prije ovog turnira”, ali je nakon toga slijedilo potpitanje: “Konkretno?”, od strane Igora Ćurkovića, a Mršić je iznerviran odgovorio: “Isti. Zar može konkretnije”.

O samoj utakmici izbornik je izjavio:

“Igrali smo bolje nego što smo trenutno u mogućnosti. Na kraju je došlo do umora, promašili smo neke šutove i donijeli neke loše odluke, pa su nas kaznili. Bili smo odlični obrambeno, ali smo u napadu previše ovisili o Bogdanoviću i Mariju Hezonji. Dok je to funkcioniralo, dobro smo stajali, ali poslije toga smo pali”, kratak je bio Mršić.

Babo zaplakao

Isto je nakon utakmice u lošem raspoloženju bio i Bogdanović koji je izjavio:

“Ljut sam prvenstveno na sebe, možda sam mogao razigrati ekipu kad su dolazili udvajati, ali što je, tu je. Svi sada sve znamo kad je završila utakmica. Oni su uzeli neke napadačke skokove i tu prelomili utakmicu. Još jedno veliko razočaranje, hvala publici koja nas je danas došla podržati i dati vjetar u leđa”, te je nadodao:

“Uvijek ću se odazivati pozivu izbornika, jedini cilj u košarci mi je osvojiti medalju s reprezentacijom.”

