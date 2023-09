(VIDEO) Kapetan Srbije iznenadio reakcijom, krenula totalna euforija: ‘Rastavili su ih na komade’

Nakon što je Srbija jučer navečer ostala razočarana porazom nogometne reprezentacije protiv Mađarske u Budimpešti, o čemu smo pisali, drugačije, pozitivne emocije je hrvatskim istočnim susjedima donio novi uspjeh njihovih košarkaša koji su u polufinalu Svjetskog prvenstva s 95:86 nadjačali Kanadu.

Srbi su nastavili svoj nalet odigravši sjajnu utakmicu u filipinskom Pasayu u blizini Manile, a krenula je nakon toga i euforija koju dočaravaju naslovi na srpskim portalima.

Iako nema Nikolu Jokića, Srbija će se boriti za svjetski naslov, a i s osiguranim srebrom te ‘vizom’ za nastup na Olimpijskim igrama dogodine u Parizu, golemi uspjeh je već u rukama hrvatskih istočnih susjeda.

“Srbija je u finalu Svjetskog prvenstva! Košarka iz snova Orlova, Kanada je pregažena! Momci, vi ste naši kraljevi!”, naslov je Kurira, s emocijama koje puno govore.

Sportal, sportska stranica Blica, također ističe veličinu uspjeha momčadi koju s klupe vodi legendarni Svetislav Pešić, poznat i po nadimku Kari.

“Vi ste ponos Srbije! Karijevi ‘orlovi’ u finalu Mundobasketa: NBA Kanada rastavljena na komade, a sad – na zlato!”, objavila je sportska stranica Blica u svojem naslovu.

Mondo je u svojem naslovu istaknuo kako tu nema čuda.

“Ovo nije čudo, ovo je Srbija! Razbili smo i Kanadu, idemo po titulu prvaka svijeta!”, istaknuo je taj srpski portal.

Dominaciju protiv Kanađana je u prvi plan u naslovu stavio i Telegraf.

“Srbija je u finalu Mundobasketa! Pešić i Orlovi ‘preslišali’ Kanadu i borit će se za novo svjetsko zlato”, objavio je srpski Telegraf.

Nošen emocijama, puno je iz sebe pustio i srpski kapetan Bogdan Bogdanović, glavna zvijezda Pešićeve momčadi u izostanku Nikole Jokića.

U jednom trenutku, kako je objavio službeni profil SP-a na društvenim mrežama, vidi se i da Bogdanović nešto viče usred slavlja, a kako su čitajući s usana to prepoznali mediji u Srbiji, moguće je da se radilo o psovkama na račun protivnika.

Bogo is shaking his head, and you know what that means. 😅#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/Xbd9E3IRdy

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023